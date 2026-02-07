Máxima Zorreguieta dio el presente en los Juegos Olímpicos de Invierno y sorprendió con una actitud fuera del protocolo + Seguir en









La reina asistió junto a su esposo Guillermo Alejandro y su Amalia para apoyar a los atletas neerlandeses. Lucían atuendos naranjas en guiño a la bandera nacional.

Los monarcas y la heredera de Países Bajos asistieron a los JJOO de Invierno para apoyar a los atletas de su país. @koninklijkhuis (X)

La reina argentina Máxima Zorreguieta de Países Bajos dio el presente en los Juegos Olímpicos de Invierno festejados en Milán, Italia, y sorprendió con una actitud "fuera del protocolo", desde su lugar en la tribuna. Fue vista junto a una de sus hijas y su esposo alentando de pie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los Juegos comenzaron oficialmente ayer y se extenderán hasta el domingo 22 de febrero con una intensa agenda de actividades en 16 disciplinas. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el estadio San Siro con la presencia de figuras políticas, entre ellos la realeza neerlandesa.

La reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia alentaron con pasión a los deportistas de su país, hicieron una visita a la Villa Olímpica y sorprendieron con sus looks de fanáticos.

Máxima Zorreguieta en los Juegos Olímpicos de Invierno Días atrás, la casa de Orange-Nassau anunció que los monarcas y su heredera asistirían al inicio de los Juegos y el viernes alentaron como verdaderos fanáticos. Cuando el equipo desfiló con la bandera de su país, se levantaron de sus asientos, entre gritos, aplausos y saludos. Lejos de vestirse con colores neutrales, llevaron bufandas y camperas anaranjadas.

“¡Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 están a punto de comenzar! Les deseamos mucha suerte a todos los atletas olímpicos del equipo de Países Bajos en Milán y Cortina. Los seguiremos de cerca y esperamos ver fantásticas actuaciones deportivas en el hielo, la nieve y la pista. ¡Disfruten de su participación!”, expresaron los monarcas.





Según revelaron, estarán en el evento hasta el 10 de febrero, mientras que la estadía de la princesa de Orange sería un poco más breve. maxima jjoo "Les deseamos mucha suerte a todos los atletas olímpicos del equipo de Países Bajos en Milán y Cortina", fue el mensaje de la Casa Real. @koninklijkhuis (X) Por otro lado, este sábado 7, el rey, quien es miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), la reina y la princesa de Orange visitaron la Villa Olímpica y recorrieron el lugar en el que se hospedan sus atletas. La reina Máxima se unió al Ejército de Holanda como reservista: la razón de su decisión y qué deberá hacer La reina Máxima de Países Bajos sorprendió esta semana con imágenes en las que se la vio vistiendo un uniforme militar y atravesando diversas situaciones. Se trata de su decisión de incorporarse al Ejército de Países Bajos como reservista y la Casa Real sostuvo que la seguridad del país "ya no puede darse por sentada". Máxima fue vista portando un arma y entrenando en el agua, a partir de fotos oficiales compartidas por la Casa Real. Su incorporación intenta transmitir un mensaje mientras los países europeos buscan fortalecer sus fuerzas armadas para reducir la dependencia militar del continente de EEUU, en plena tensión con la Casa Blanca de Donald Trump.