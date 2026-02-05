Salta aprobó Informe de Impacto Ambiental para ampliar un proyecto de oro y cobre Lindero + Seguir en









La Secretaría de Minería de Salta habilitó a Mansfield Minera a avanzar con nuevas tareas de exploración en Arizaro, un yacimiento satélite del proyecto Lindero.

Mansfield Minera es subsidiaria de la canadiense Fortuna Mining Corp. y opera Lindero como uno de los principales proyectos metalíferos en producción de Salta. Prensa Gobierno de Salta

Salta dio un nuevo paso para impulsar el desarrollo minero con estándares ambientales al aprobar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que habilita a Mansfield Minera a continuar con las tareas de exploración destinadas a ampliar la vida útil del proyecto Lindero, que produce oro desde 2020, y avanzar en el área satélite Arizaro, con potencial de oro y cobre.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución N°08/26 de la Secretaría de Minería, y acompaña la estrategia de largo plazo del yacimiento, en un esquema que combina producción activa, exploración responsable y cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Mansfield desarrolla sus actividades en la propiedad Ónix, que alberga dos depósitos de tipo pórfido aurífero-cuprífero: Lindero, actualmente en producción, y Arizaro, ubicado a pocos kilómetros y considerado un yacimiento satélite con alto potencial geológico. Las operaciones productivas en Lindero comenzaron en 2019, con la primera colocación de mineral en la pila de lixiviación en 2020 y el inicio de la producción de doré ese mismo año.

Minería Salta Mansfield Proyecto Lindero Arizaro, ubicado a 3,5 kilómetros al sudeste, es considerado un yacimiento satélite con alto potencial geológico del proyecto Lindero. Prensa Gobierno de Salta Con la aprobación ambiental, la compañía queda habilitada para profundizar las campañas de exploración en Arizaro, fortaleciendo la planificación de largo plazo del proyecto y consolidando un modelo de minería que integra desarrollo productivo, investigación geológica y gestión ambiental.

Desde el punto de vista técnico, el depósito Arizaro está dominado por un intrusivo de diorita no aflorante con rumbo suroeste, asociado a una mineralización de intensidad moderada a fuerte. Este sistema concentra la mayor parte del recurso mineral inferido actual, estimado en 32,4 millones de toneladas con una ley promedio de 0,37 gramos por tonelada de oro, lo que equivale a unas 389.000 onzas de oro.

Además, se identificó un segundo estilo de mineralización vinculado a brechas ígneas con alteración potásica y enriquecimiento en magnetita, con orientación norte-sur, que amplía el abanico de objetivos exploratorios dentro del proyecto. Minería Salta Mansfield Proyecto Lindero Salta refuerza su apuesta por una minería planificada y ambientalmente regulada, al tiempo que Mansfield avanza en la expansión de un proyecto clave de oro y cobre. Prensa Gobierno de Salta La empresa también informó que el mapeo geológico regional y el muestreo de lascas de roca permitieron delimitar una anomalía de oro y cobre de aproximadamente 2,5 kilómetros de extensión con rumbo suroeste, asociada al sistema de pórfido de Arizaro. En ese corredor se reconocieron múltiples vetas finas de cuarzo-magnetita alojadas en un intrusivo de diorita similar al interceptado en las perforaciones del depósito principal. Con esta aprobación, Salta refuerza su apuesta por una minería planificada y ambientalmente regulada, al tiempo que Mansfield avanza en la expansión de un proyecto clave para la producción aurífera provincial, con nuevas perspectivas para el desarrollo del cobre en la región.

