El cáncer de mama aumenta el riesgo de tener un ataque al corazón

Es allí donde surgen los interrogantes, explica el Dr. Santos. ¿Me curo el cáncer y tengo más riesgo cardiovascular, ¿hay vinculación entre un problema de salud y el otro?, A todo ello, Santos responde “Lo primero a considerar es que lograr la curación o la sobrevida luego del cáncer de mama obliga a atender la continuidad de la vida; es decir, la paciente con cáncer de mama temprano potencialmente se va a curar, y debemos atender sus factores de riesgo cardiovasculares desde el ingreso al sistema de atención médica que la va a llevar adelante”.“Son pacientes que tiene una edad media de 65 años y sus factores de riesgo coronarios están presentes desde el día cero del diagnóstico, así como afecciones cardíacas preexistentes o que desconocían”, puntualiza Santos.

UNA BUENA NOTICIA SOBRE TRATAMIENTO Y CURA DEL CANCER DE MAMA

El oncólogo Clínico del Instituto Alexander Fleming, Dr. Adrián Nervo trae novedades alentadoras y afirma que “el pronóstico de las mujeres con cáncer de mama ha mejorado en los últimos años, en parte gracias a la creciente implementación de las técnicas de detección precoz o screening (mamografía/ecografía) que permiten diagnosticar tumores en estadios más tempranos con altas chances de curabilidad, por lo cual todo el esfuerzo debe ponerse en esto, la detección precoz”.

LA BUENAS NOTICIAS ALCANZAN INCLUSO A MUJERES CON RECURRENCIA

Por otra parte, en las mujeres que tienen recurrencia del cáncer de mama, “el pronóstico también ha mejorado, los avances farmacológicos con terapias dirigidas (anticuerpos monoclonales, inhibidores del ciclo celular, inmunoterapia) han permitido modificar la sobrevida en estas pacientes”, anuncia el Dr. Adrián Nervo.

LUEGO DEL TRATAMIENTO, ¿COMO SIGUE LA HISTORIA?

En general, luego del tratamiento inicial continúa una etapa de controles y estudios, con o sin terapia de mantenimiento que dependerá del tipo de cáncer de mama que la paciente haya tenido. “Estos controles son mas seguidos los primeros 5 años y luego se van espaciando pero habitualmente el seguimiento oncológico es a largo plazo”, sostiene NERVO.

ESTUDIO, FACTORES DE RIESGO E INCIDENCIA

En el relevamiento presentado sobre 1196 pacientes (expuesto en el congreso argentino de cardiología) al menos el 41% de las pacientes al momento del diagnóstico de cáncer de mama en nuestra institución tenían 2 factores de riesgo coronarios mayores , estamos hablando de una incidencia de: Hipertensión arterial 25% , alto colesterol : 27%, sobrepeso 16% sedentarismo 10% , Diabetes 7%. Además, se detectaron afecciones cardíacas preexistentes y desconocidos por las pacientes en el 12% de las mismas tales como arritmias, Insuficiencia cardíaca, problemas valvulares, etc.

QUE HACER CON LA DETECCION DE CANCER Y ESTOS PROBLEMAS CARDIACOS

Cuando se aborda la problemática del Cáncer, el Dr. Daniel Santos explica que “se trabaja en un formato médico multidisciplinario en nuestra institución lo llamamos, Centro Mamario, donde todos estamos trabajando para el paciente , clínicos oncólogos , cirujanos , radioterapeutas, especialistas en imágenes, anatomopatólogos y los cardio-oncólogos que llevamos adelante el seguimiento y la corrección de estos factores de riesgo coronarios”.

Se debe comenzar a trabajar en prevención cardiovascular, el cáncer se controla y no se cuida la posibilidad futura de infarto, accidente cerebrovascular y otras complicaciones como la insuficiencia cardíaca , arritmias , sedentarismo , control del peso, diabetes, así como la aparición de nuevos síntomas como la falta de aire al caminar, palpitaciones, dolor precordial, etc. Es decir según Santos “el tratamiento del cáncer de mama debe incluir el concepto de prevención cardiovascular ya que se busca la sobrevida y la mayor longevidad de la población”. Y advierte que “es importante saber administrar los tiempos de los pacientes en el hospital para que luego de su tratamiento éstos estén el menor tiempo posible, coordinando las visitas al oncólogo y cardiólogo en el mismo día para que el cuidado integral cardio-oncológico no sea una carga y sensación de mayor enfermedad , Uno es curación y el otro prevención”.

Por otra parte, el Dr. Santos, da un pronóstico alentador respecto de si es posible que este modelo de control de los factores de riesgo coronario en cáncer de mama corrija el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se puede reducir? Seguro que sí. Lo importante es concientizar que los pacientes sobrevivientes del cáncer o en tratamiento crónico deben ser atendido y controlados por sus factores de riesgo coronarios, posiblemente con mayor responsabilidad y supervisión médica que la población general ya que no se puede ignorar el beneficio en sobrevida de su tratamiento oncológico cardiovascular identificada librada al azar. Hoy es tarea de equipos multidisciplinarios y es nuestra obligación disminuir los eventos cardiovasculares en esta población”, detalla el Cardio-oncólogo Daniel Santos.

SON LOS FACTORES DE RIESGOS CORONARIOS DIFICILES DE CONTROLAR?

Desde la mirada del Dr. Santos, “el riesgo mayor es sin duda el tabaquismo , por suerte existe una gran concientización y campañas para abandonar el hábito tabáquico. Lamentablemente el 12% de las pacientes fumadoras continúan con el hábito luego del impacto del cáncer. Le sigue el sedentarismo, es casi imposible cambiar el habito hacia la actividad física cotidiana. Dentro de los más fáciles siguen siendo los de tratamiento mixto de dietas y medicamentos como la corrección del colesterol , la presión arterial, y la diabetes cuando es llevada por un especialista.

LA RADIOTERAPIA, OTRA HERRAMIENTA PARA LA CURA

El tratamiento radiante consiste en la entrega de radiación de alta energía para destruir células tumorales. La radioterapia constituye una herramienta de tratamiento fundamental dentro del tratamiento curativo en pacientes con cáncer de mama, explica la Dra. Carolina Chacón, Jefa de Radioterapia del Instituto Alexander Fleming. “Toda paciente luego de cirugía conservadora y algunas luego de cirugías radicales requerirán del tratamiento radiante luego de la cirugía”.

La evolución tecnológica permitió el desarrollo de técnicas radiante conocidas como de alta precisión que involucran la reconstrucción tridimensional a partir de una tomografía en donde es tan importante la delimitación del órgano a irradiar como de los órganos a proteger. Estas técnicas conocidas con 3D conformadas, IMRT (intensidad modulada) y la última incorporación de la RT de 4 dimensiones ya que considera el movimiento y es llamada IGRT (guía por imágenes) permiten un diseño de campo radiante personalizado teniendo en cuenta las características de la mama de cada paciente, forma de tórax y relación de la misma con el corazón.

Asimismo, la Dra. Carolina Chacón explica que “la posibilidad de protección cardíaca con estas técnicas de precisión sin duda representan una herramienta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo como eran descriptas en estudios con técnicas “estándares”.

Las técnicas de precisión tienen un gran impacto positivo en la protección cardíaca. Conocemos a través de estudios internacionales las dosis que tolera el corazón y cada estructura que lo conforma, con lo cual diseñar en forma personalizada el tratamiento para cada paciente ayuda a minimizar el riesgo de alguna complicación a largo plazo. La necesidad del tratamiento del cáncer de mama en forma interdisciplinaria involucra al especialista en cardio-oncología, desde la consulta clínica inicial en el Departamento de Radioterapia las pacientes son derivadas para el relevamiento y tratamiento de factores de riesgo y luego estos especialistas son informados acerca de los datos de dosis de cada paciente en el área cardíaca, elemento fundamental para su seguimiento a posterior a largo plazo.

LA IMPORTANCIA DE UN ABORDAJE CARDIOLOGICO PARA EL PACIENTE ONCOLOGICO

Los expertos aseguran que:-El abordaje del tratamiento del cáncer de mama debe ser multidisciplinario.-Es prioritario el tratamiento oncológico.-Es necesario continuar el seguimiento con la corrección de los factores de riesgo coronario.-Es importante sincronizar las visitas y los estudios oncológicos y cardiológicos para el día que visita a su oncólogo para que la paciente este el menor tiempo posible dentro de la institución.

FACTORES PARA TENER EN CUENTA

1- La edad media de aparición del cáncer de mama es de 65 años ya que en más del 70% de las pacientes conviven factores de riesgo coronario, muchos de los cuales son diagnosticados o reconocidos por el paciente al momento del contacto con el médico evaluador.

2- La incidencia de factores de riesgo coronarios al momento del diagnostico de cáncer de mama muestra que 41% presenta al menos 2 factores de riesgo coronario modificables

3- En una mirada integral del paciente considerando su alta expectativa de sobrevida en el tratamiento del cáncer de mama temprano , el largo período de seguimiento demuestra que esto debe acompañarse de un atento seguimiento de los factores de riesgo coronarios.