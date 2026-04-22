La guerra en Medio Oriente ya impacta en los preservativos: prevén subas de precios y demoras en envíos + Seguir en









El director ejecutivo de Karex, advierte sobre la inminente suba de precios ante la crisis de suministros por el impacto de la guerra en Medio Oriente.

El mayor fabricante de preservativos alerta por aumento del 20% al 30% en sus productos Freepik

El mayor fabricante mundial de preservativos, la firma malasia Karex, advirtió este miércoles que podría aumentar sus precios entre un 20% y un 30% si continúan las interrupciones en la cadena de suministro por el impacto de la guerra en Medio Oriente.

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El director ejecutivo, Goh Miah Kiat, explicó que la subida de precios del crudo incide en toda la cadena de valor, desde el transporte hasta los materiales utilizados en la fabricación.

En este contexto, la compañía registró un incremento de la demanda. “La situación es sin duda muy frágil, los precios son altos. No tenemos más remedio que trasladar los costos ahora mismo a los clientes”, afirmó.

condon-preservativos-sexo.jpg El director ejecutivo de Karex, advierte sobre la inminente suba de precios ante la crisis de suministros por el impacto de la guerra en Medio Oriente.

En este sentido, la empresa señaló que como consecuencia del conflicto, actualmente los envíos con destino a Europa y EEUU tardan hasta dos meses en llegar, y que otros permanecen bloqueados en buques que no pueden alcanzar su destino.

Impacto en la salud pública La compañía malasia produce más de cinco mil millones de preservativos al año y exporta a más de 130 países, siendo proveedor de marcas líderes como Durex o Trojan. Además, la empresa suministra a los sistemas públicos de salud como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y a distintas organizaciones sanitarias internacionales. De esta manera, podría tener consecuencias directas sobre la salud pública a nivel global. Esta situación podría dificultar el acceso a un producto esencial para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y para la planificación familiar, especialmente en países con menos recursos.

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