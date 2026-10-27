Se conoció el resultado de la autopsia de Tatiana Fernández: qué se sabe del caso + Agregar ámbito en









La joven de 27 años fue encontrada sin vida en un departamento del barrio porteño de Retiro. El principal sospechoso, Renato Iván Tabella, permanece detenido y deberá declarar ante la Justicia.

Femicidio de Tatiana Fernández: el resultado de la autopsia.

La autopsia a Tatiana Micaela Fernández, la joven de 27 años que fue encontrada muerta en un departamento del barrio porteño de Retiro, determinó que falleció por una “asfixia mecánica por compresión”. Además, el informe detectó lesiones leves en las muñecas, compatibles con maniobras de defensa, según fuentes judiciales.

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Los especialistas tomaron muestras del cuerpo para realizar estudios toxicológicos, histopatológicos y otros análisis complementarios que permitirán avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En el marco de la causa, el juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, retomó la investigación y se prepara para tomarle declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, de 28 años, detenido por el caso. El hombre también está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba.

La detención se concretó mediante un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro tarjetas con chips telefónicos, documentación y prendas de vestir.

Una amiga encontró a Tatiana Fernández sin vida en su departamento de Retiro, luego de no lograr comunicarse con ella y pedir ayuda a un cerrajero. Investigan el vínculo entre los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba El crimen de Tatiana salió a la luz el domingo por la mañana, cuando una amiga que no lograba comunicarse con ella se acercó al departamento ubicado en la calle Libertad al 1200. Como la puerta estaba cerrada y no consiguió ingresar, llamó a un cerrajero. Una vez dentro, encontró a la joven sin vida, junto a la cama y cubierta con una sábana.

Tatiana había acordado un encuentro la noche anterior con un hombre que se identificó como Iván y con quien había establecido contacto a través de una plataforma digital. La causa también se vincula con el asesinato de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de la ciudad de Córdoba. La mujer presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos. La investigación por ese crimen avanzó luego de que recolectores de residuos encontraran una valija con manchas de sangre y pertenencias que permitieron orientar las pesquisas sobre su identidad. Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias de ambos femicidios y determinar las responsabilidades penales del sospechoso en cada uno de los casos.

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