PAMI adelantó cuáles serán las credenciales habilitadas en noviembre 2026

El organismo recordó las condiciones para acreditar la afiliación y qué deben revisar los beneficiarios para evitar inconvenientes al recibir atención médica.

La credencial digital, la provisoria con QR, el ticket de autogestión y la tarjeta plástica permiten identificarse para acceder a las prestaciones de PAMI.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) deberán verificar que el documento que utilizan para identificarse siga vigente durante noviembre . La recomendación busca evitar problemas al momento de realizar trámites, asistir a consultas médicas o retirar medicamentos en las farmacias.

El organismo contempla distintas alternativas para acreditar la afiliación , pero no todas las versiones que circularon en años anteriores siguen habilitadas. Por eso, antes de ir a un prestador o completar una gestión, conviene comprobar si el formato disponible sigue siendo aceptado y, en caso contrario, consultar cómo obtener uno actualizado.

PAMI ofrece cuatro opciones para acreditar la afiliación . Los beneficiarios pueden elegir la que les resulte más práctica según tengan acceso a un teléfono, necesiten llevar un documento impreso o conserven la tarjeta física. La credencial digital está disponible en la aplicación oficial Mi PAMI. Se puede mostrar directamente desde el celular.

Otra alternativa es la credencial provisoria con código QR , que se genera desde la página web del organismo . Una vez descargada, puede guardarse en un dispositivo o imprimirse para usarla en formato papel. El código QR es un elemento importante porque permite distinguir esta versión actualizada de los modelos provisorios anteriores que quedaron fuera de vigencia.

También está habilitada la credencial provisoria ticket , que se imprime en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI. Es una opción para quienes necesitan contar con un comprobante físico y no pueden generar la versión digital o la provisoria con QR.

La cuarta opción es la credencial plástica tradicional. Aunque PAMI ya no distribuye nuevas tarjetas de este tipo, las que fueron entregadas siguen siendo válidas. Quienes todavía conservan la suya no tienen que reemplazarla. Estos cuatro formatos permiten acreditar la afiliación para completar gestiones y acceder a las prestaciones. La clave es verificar que el documento corresponda a una de las versiones reconocidas actualmente por el organismo.

Ámbito Financiero

Qué pasa si tengo la credencial plástica

Los afiliados que todavía tienen la tarjeta plástica pueden seguir usándola durante noviembre. PAMI aclaró que la suspensión de la distribución de nuevas tarjetas no implica que las ya entregadas hayan perdido validez. No hace falta iniciar un trámite para cambiarla por la versión digital.

La situación es distinta para quienes perdieron la tarjeta o nunca la recibieron. En esos casos, el organismo ya no entrega un nuevo ejemplar plástico y recomienda considerar alguna de las otras opciones habilitadas: la credencial digital, la provisoria con QR o el ticket impreso en una terminal de autogestión.

Tampoco hay que confundir la tarjeta plástica vigente con la antigua credencial provisoria sin código QR. Esta última dejó de aceptarse, al igual que otro modelo anterior que fue reemplazado por los formatos actuales. Si el documento que tiene el afiliado no cuenta con el código QR, corresponde generar uno nuevo.

Cómo obtener la credencial provisoria

Quienes necesiten reemplazar un documento que quedó fuera de vigencia pueden tramitar la credencial provisoria con QR a través de la web oficial de PAMI. El sistema solicita información personal para identificar al afiliado y generar la versión actualizada.

Para completar el trámite, se necesitan el número de afiliación, el sexo tal como figura en el DNI, el número de documento y los 11 dígitos del número de trámite que aparece en el documento nacional de identidad. Una vez ingresados los datos requeridos, se puede descargar la credencial e imprimirla si se necesita llevarla en papel.

El trámite puede hacerlo el propio afiliado o una persona de confianza. PAMI también contempla la posibilidad de gestionar la credencial provisoria ticket en las terminales de autogestión de sus agencias y UGL, una alternativa para quienes no cuentan con los datos necesarios para generar la versión con QR por internet.