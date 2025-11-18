Se trata de un joven de 21 años que estaba prófugo con pedido de captura. Contactó a la víctima por Tinder y en su domicilio se encontraron celulares y medicación.

En las últimas horas, se entregó un viudo negro que engañó y atacó a un hombre en Palermo. Estaba prófugo, acusado de robarle, y se le había allanado el domicilio, en el que se le encontró dispositivos electrónicos y medicación.

El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre, según constata la denuncia, luego de que la víctima señalara haber sido contactado a través de la aplicación de citas Tinder. Engañado, invitó a Ruiz a su departamento de la calle Paraguay y luego de consumir alcohol junto a él perdió el conocimiento.

Inmovilizado al despertar, advirtió la presencia de dos hombres más que revisaban el domicilio junto a Ruiz. Uno de ellos lo notó y consecuentemente lo golpeó, lo ató y lo apuñaló con heridas graves en sus extremidades.

Luego, los tres ladrones escaparon con efectivo y diversos objetos personales. El supuesto viudo negro quedó imputado por el delito de robo en poblado y en banda, bajo la modalidad viudo negro. En tanto, continúa la búsqueda de sus dos cómplices.

La víctima había pactado un encuentro luego de ya haber tenido una cita. Tras cenar juntos, el visitante, identificado con el nombre “Julián”, permaneció en el domicilio charlando hasta media hora pasada la medianoche.

A partir de allí, la víctima sostiene que no recuerda más nada hasta despertarse cerca de las 3.45 del sábado, cuando vio a los delincuentes. “¡Quedate quieto! ¿Dónde están los dólares?”, le gritaron cuando notaron que estaba consciente.

Tras el asalto, la víctima fue trasladado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Rivadavia. Por el momento, las autoridades buscan a los otros sospechosos.