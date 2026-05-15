La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitada la plataforma Mi ANSES, para que millones de beneficiarios puedan revisar el estado de sus asignaciones sociales de manera online.
Mi ANSES: cómo consultar el estado de tus asignaciones, paso a paso
El organismo simplifica la consulta de asignaciones y beneficios sociales, a través de su plataforma digital Mi ANSES.
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En la plataforma aparece información vinculada con la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares del SUAF, la Ayuda Escolar y la Prestación Alimentar. ANSES también informa dentro del sistema los motivos de suspensión o rechazo de cada beneficio. El sistema permite identificar inconvenientes administrativos y revisar datos actualizados sobre cada prestación.
Mi ANSES: cómo consultar asignaciones y beneficios
La aplicación Mi ANSES funciona mediante ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Los titulares pueden consultar allí la situación de sus asignaciones sin necesidad de acercarse a una oficina presencial. El organismo previsional actualiza la información desde el inicio de cada calendario mensual de pagos.
Cómo revisar el estado de mi asignación en Mi ANSES
ANSES explicó el procedimiento necesario para consultar el estado de las asignaciones desde Mi ANSES. El acceso puede realizarse desde la aplicación móvil o desde el portal oficial del organismo previsional.
Los usuarios necesitan contar con determinados datos personales para ingresar al sistema:
- número de CUIL
- Clave de la Seguridad Social
La plataforma permite revisar beneficios vinculados a hijos y asignaciones familiares. El menú principal reúne todas las prestaciones sociales disponibles para cada titular.
El procedimiento informado por ANSES contempla los siguientes pasos:
- ingresar a Mi ANSES
- colocar número de CUIL y Clave de la Seguridad Social
- seleccionar el apartado “Hijos”
- ingresar en la opción “Mis Asignaciones”
- revisar el estado actualizado de cada beneficio
La pantalla principal muestra la situación de las prestaciones mediante un sistema de colores. Cada tonalidad indica un estado distinto dentro de la liquidación mensual.
ANSES detalló el significado de cada color utilizado en la plataforma:
- verde: asignación activa y con pago habilitado
- amarillo: prestación suspendida o embargada
- rojo: asignación denegada
Monto de las asignaciones de ANSES en mayo 2026
ANSES aplicó en mayo un aumento del 3,38% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- la Asignación Universal por Hijo quedó establecida en $141.286 por menor durante mayo de 2026
- la AUH por discapacidad alcanzó un monto de $460.045
- la Asignación Familiar por Hijo pasó a $70.651 para el primer rango de ingresos
- la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subió a $230.032
ANSES mantiene la retención del 20% sobre la AUH hasta la presentación de la Libreta. El documento acredita controles de salud y asistencia escolar de los menores incluidos en la prestación.
La Tarjeta Alimentar conservará los mismos valores vigentes desde mayo de 2024. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el beneficio no tendrá modificaciones durante este mes. Los montos actuales de la prestación alimentaria quedaron definidos de la siguiente manera:
- un hijo: $72.250
- dos hijos: $113.299
- tres o más hijos: $149.425
El beneficio alimentario alcanza a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos. ANSES acredita esos valores junto con la prestación principal.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026
ANSES confirmó el cronograma de pagos de mayo de 2026 para titulares de asignaciones sociales y prestaciones previsionales. Las fechas se organizan según la terminación del DNI.
Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo quedaron definidas de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
La Asignación por Embarazo mantendrá las mismas fechas establecidas para la AUH. El cronograma comenzará el 11 de mayo y finalizará el 22 según terminación de documento.
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