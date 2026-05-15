Mi ANSES: cómo consultar el estado de tus asignaciones, paso a paso

El organismo simplifica la consulta de asignaciones y beneficios sociales, a través de su plataforma digital Mi ANSES.

Los beneficiarios pueden revisar si el haber fue liquidado correctamente apenas comienza el cronograma correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene habilitada la plataforma Mi ANSES , para que millones de beneficiarios puedan revisar el estado de sus asignaciones sociales de manera online.

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En la plataforma aparece información vinculada con la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares del SUAF, la Ayuda Escolar y la Prestación Alimentar . ANSES también informa dentro del sistema los motivos de suspensión o rechazo de cada beneficio. El sistema permite identificar inconvenientes administrativos y revisar datos actualizados sobre cada prestación.

La aplicación Mi ANSES funciona mediante ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social . Los titulares pueden consultar allí la situación de sus asignaciones sin necesidad de acercarse a una oficina presencial. El organismo previsional actualiza la información desde el inicio de cada calendario mensual de pagos.

ANSES explicó el procedimiento necesario para consultar el estado de las asignaciones desde Mi ANSES. El acceso puede realizarse desde la aplicación móvil o desde el portal oficial del organismo previsional.

Los usuarios necesitan contar con determinados datos personales para ingresar al sistema:

número de CUIL

Clave de la Seguridad Social

La plataforma permite revisar beneficios vinculados a hijos y asignaciones familiares. El menú principal reúne todas las prestaciones sociales disponibles para cada titular.

El procedimiento informado por ANSES contempla los siguientes pasos:

ingresar a Mi ANSES

colocar número de CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar el apartado “Hijos”

ingresar en la opción “Mis Asignaciones”

revisar el estado actualizado de cada beneficio

La pantalla principal muestra la situación de las prestaciones mediante un sistema de colores. Cada tonalidad indica un estado distinto dentro de la liquidación mensual.

ANSES detalló el significado de cada color utilizado en la plataforma:

verde: asignación activa y con pago habilitado

amarillo: prestación suspendida o embargada

rojo: asignación denegada

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Monto de las asignaciones de ANSES en mayo 2026

ANSES aplicó en mayo un aumento del 3,38% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

la Asignación Universal por Hijo quedó establecida en $141.286 por menor durante mayo de 2026

por menor durante mayo de 2026 la AUH por discapacidad alcanzó un monto de $460.045

la Asignación Familiar por Hijo pasó a $70.651 para el primer rango de ingresos

para el primer rango de ingresos la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subió a $230.032

ANSES mantiene la retención del 20% sobre la AUH hasta la presentación de la Libreta. El documento acredita controles de salud y asistencia escolar de los menores incluidos en la prestación.

La Tarjeta Alimentar conservará los mismos valores vigentes desde mayo de 2024. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el beneficio no tendrá modificaciones durante este mes. Los montos actuales de la prestación alimentaria quedaron definidos de la siguiente manera:

un hijo: $72.250

dos hijos: $113.299

tres o más hijos: $149.425

El beneficio alimentario alcanza a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos. ANSES acredita esos valores junto con la prestación principal.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

ANSES confirmó el cronograma de pagos de mayo de 2026 para titulares de asignaciones sociales y prestaciones previsionales. Las fechas se organizan según la terminación del DNI.

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

La Asignación por Embarazo mantendrá las mismas fechas establecidas para la AUH. El cronograma comenzará el 11 de mayo y finalizará el 22 según terminación de documento.