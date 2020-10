Piden a la Embajada de Uruguay que le quiten la licencia a un youtuber que corre picadas

Este sábado a la mañana, a bordo de un Chevrolet Camaro valuado en 100 mil dólares, Macri embistió desde atrás a un utilitario y lo hizo volcar. Según testigos, su velocidad era ilegal: venía corriendo una picada a 200 km/h en una avenida donde la máxima es 80 km/h.

Tras el hecho, tanto él como el conductor de la camioneta fueron dados de alta del Hospital Santojanni a las pocas horas.

El día del hecho, Viviam Perrone, de Madres del Dolor, se contactó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, para aportar datos enviados por seguidores de Macri: incluso una captura donde reconoce “haber ido rápido”. Al observar los antecedentes del conductor, se observa que sólo en la Ciudad de Buenos Aires arrastra una deuda de multas de $55.000 por violar luz roja, no tener las chapas patentes colocadas, exceder las velocidades permitidas, no usar cinturón, invadir carriles exclusivos, etc.

Ante esta situación, y dado que el joven conduce en Buenos Aires con una licencia emitida por la República Oriental del Uruguay, la ANSV envió una carta a la Embajada del vecino país solicitando “la inmediata inhabilitación del titular, a los efectos de su reevaluación psicofísica por parte de las autoridades uruguayas”. Asimismo, el Director Ejecutivo de la ANSV se comunicó con su par de la UNASEV, Alejandro Drapier, quien solicitó todos los antecedentes del caso para ayudar en el pedido de inhabilitación.

“Todos tenemos que entender que manejar no es un derecho, sino una responsabilidad. Conducir en exceso de velocidad, disputar picadas ilegales y luego difundir ese tipo de conductas para que miles de chicos y chicas que te siguen en las redes crean que sos un capo, no va más. Poner en peligro la vida de los demás y la tuya propia son cosas que no vamos a permitir”, dijo Pablo Martínez Carignano, a cargo de la ANSV. “De inmediato, una vez que recibimos la denuncia de Viviam Perrone, nos presentamos en la causa, hicimos el pedido al embajador uruguayo y obtuvimos el apoyo de la Agencia de Seguridad Vial de ese país. Eso nos gratifica, porque la seguridad vial no distingue nacionalidades: es un problema de toda la región y debemos trabajarlo juntos”, finalizó.