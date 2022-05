Sergio Berni sobre el rugbier baleado: "No me da la impresión de que los policías hayan actuado mal"

El hecho tuvo como víctima a Tomás Kruger, un rugbier de 19 años que llegaba con su camioneta al country "Álvarez del Bosque” donde reside, en la localidad bonaerense de Moreno. Luego de compartir una cena con sus amigos, pasó varios semáforos en rojo, lo que generó que la policía lo persiguiera y baleara.

Berni también aseguró que por el momento los oficiales implicados fueron separados de sus funciones, aunque “todavía no está todo muy claro”. Ahora está todo en manos de la justicia, ya que el fiscal de causa será quien determine si su accionar fue el correcto, explicó el ministro de Seguridad. Reiteró en varias oportunidades que son “oficiales con experiencia” y no se trata de efectivos recién graduados: “Los policías estaban trabajando, cumpliendo su función, no me da la impresión de que hayan actuado mal”, expresó.

Al respecto, Sergio Berni explicó que “el joven no dio obediencia a la inclinación de parar” su marcha tras la advertencia de las fuerzas policiales. Si bien apuntó contra el accionar del joven, al mismo tiempo aclaró: “No digo que no fue una mala actuación policial, porque no estoy en el lugar y no tenemos cámaras. Solo digo que hubo un mal comportamiento del ciudadano que debería haber parado, porque en la oscuridad de la noche pudo haber hecho, sin querer, un movimiento y por eso los policías pensaron que tenía un arma y ponía en peligro sus vidas”, manifestó.

Fuentes consultadas precisaron que el hecho se produjo sobre la avenida San Martín al 9000, cuando Lautaro Tomás Kruger manejaba la camioneta de su papá y cruzó un semáforo en rojo.

En ese momento, un patrullero de la Policía Bonaerense, sin luces ni balizas, que realizaba tareas preventivas en la zona, lo comenzó a perseguir.

En el video que se publicó en las redes sociales de una de las cámaras de seguridad, se puede observar cómo los efectivos chocan en varias oportunidades a la camioneta de Kruger intentando frenar la marcha, y en la última la golpean de costado y cae en una zanja.