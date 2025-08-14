Seis planetas iluminan el cielo matutino este mes: cómo ubicarlos







Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno se alinean en un espectáculo visible antes del amanecer, un último desfile del año que no te podés perder.

Seis planetas serán visibles en el cielo matutino este mes, ofreciendo un desfile planetario que puede observarse a simple vista o con binoculares. Starwlak.space

Este mes, el cielo matutino ofrece un espectáculo especial: seis planetas se encuentan protagonizando un desfile planetario, un fenómeno donde varios cuerpos celestes parecen alinearse en el firmamento al mismo tiempo. Aunque este suceso ocurre aproximadamente una vez al año, cada oportunidad es única y vale la pena aprovecharla antes de que termine el año.

Los desfiles planetarios son relativamente comunes, según la NASA, y permiten que al menos un planeta brillante pueda ser avistado la mayoría de las noches si las condiciones climáticas lo permiten. En enero se pudieron ver seis planetas, y en febrero todos los planetas del sistema solar fueron visibles, aunque no todos podían observarse sin ayuda de instrumentos.

NASA ALINEACIÓN NASA Cómo observar los planetas este mes Venus, Júpiter, Saturno y un tenue Mercurio son visibles a simple vista. La próxima semana ofrece las mejores condiciones para avistarlos. Urano y Neptuno, en cambio, solo pueden ser detectados con binoculares o telescopios.

Júpiter y Venus se acercaron al inicio de la semana y todavía se ven próximos en el cielo oriental, "juntos como ojos de gato", según Carolyn Sumners del Museo de Ciencias Naturales de Houston. Mercurio alcanzará su punto más alejado del Sol el martes por la mañana, facilitando su observación antes de que desaparezca en el resplandor solar.

alineacion siete planetas.png Generada por Inteligencia Artificial Para disfrutar del desfile, se recomienda salir antes del amanecer y mirar hacia el este. Primero hay que localizar a Júpiter y Venus juntos, luego Saturno a un lado y Mercurio cerca del horizonte. "Estás buscando pequeños puntos de luz, pero son los más brillantes", explicó Justin Bartel del Museo de Ciencias de Virginia. "No parpadean realmente como lo hacen las estrellas".

Asegurate de que la mañana esté despejada y alejate de edificios altos que puedan obstruir la vista. Hacia finales de mes, Mercurio se esconderá detrás del Sol, pero una Luna creciente se unirá al espectáculo. La próxima gran reunión planetaria está prevista para febrero.