Día de la masturbación: 5 grandes preguntas sobre la autosatisfacción

Desde el gobierno se recomendó la masturbación como una práctica beneficiosa para estos momentos en los que muchas personas están pasando la cuarentena solas o bien para las que están en pareja pero no concuerdan en niveles de deseo.

Francesca Gnecchi, periodista diplomada en sexualidad y directora de Erotique Pink, recomienda acudir a la autoexploración no solo como una técnica para pasar este momento sino como una práctica para realizar toda la vida, no solo para obtener placer sino también para el autodescubrimiento.

"Aún hoy la palabra masturbación sigue siendo tabú, sin embargo una de las primeras preguntas que te hace un sexólogo es esa, ya que una persona que se autoestimula es alguien que en líneas generales conoce su cuerpo, vive la sexualidad de una forma más abierta y puede tener encuentros con otras personas sabiendo bien qué es lo que le da placer y que no", explicó Gnecchi.

Además, advirtió que la autoestimulación no solo debe ser vista como un paliativo para el momento en que uno no tiene pareja, sino que es importante que lo hagamos durante toda nuestra vida, no solo para obtener placer sino porque hay muchas dificultades sexuales que se combaten con ejercicios de masturbación.

"Me gusta verla como una práctica saludable. Es importante que variemos las técnicas y las poses que utilizamos para no generar acostumbramiento y además para que la mente, el órgano sexual más importante que tenemos, no se acostumbre a una sola forma de llegar al orgasmo, para que cuando estemos con una pareja sexual no debamos recurrir exactamente a las mismas técnicas que en solitario sino no logramos el climax", agregó Gnecchi.

Afortunadamente, estamos en una época donde hay mayor cantidad de estímulos por fuera de la pareja y más interés por los juguetes sexuales, la pornografía feminista y las lecturas eróticas. Sin embargo, según explicó la experta, las mujeres aún cargan con la mochila del pasado, un pasado en el que su disfrute se encontraba oculto y en el que las relaciones estaban dadas por y para la reproducción, por lo cual cuando el hombre llegaba al clímax se daba por finalizado el encuentro.

Desde que comenzó a trabajar como periodista de sexualidad, uno de los propósitos de Gnecchi fue difundir la sexualidad de la mujer y uno de los temas más recurrentes tenía que ver con el tabú de la masturbación femenina. Una de sus últimas charlas virtuales, llamada “La revolución del autoplacer: 10 técnicas de masturbación + bonus de squirt” tuvo casi 12.000 visualizaciones y una gran cantidad de consultas por parte de sus seguidores.

En el marco del Día de la Masturbación, este Jueves 7 de Mayo a las 20 horas, Francesca Gnecchi (@alasparatusexualidad) realizará un vivo a través de su cuenta de Instagram con los Psicólogos y Sexólogos Mariana Kersz (@lic.marianakersz) y Federico Rinaldi (@federicobrinaldi) donde hablarán acerca de las principales consultas que reciben sobre la autoexploración.

TOP 5 DE PREGUNTAS SOBRE MASTURBACIÓN

1. ¿Se pierde el deseo con la autoexploración?

La masturbación ayuda a despertar y elevar el deseo, ya que se trata de un momento íntimo con uno mismo que estimula la imaginación y permite disfrutar del propio cuerpo a gusto personal.

2. ¿Está bien que mi pareja se siga masturbando?

En general, darse autoplacer es visto como una práctica de solteros, algo que se realiza con uno mismo cuando no se tiene con quien más hacerlo. En realidad, estar en pareja no significa que cada persona no pueda tener consigo misma sus momentos de intimidad, su espacio para darse placer y continuar conociendo su cuerpo.

3. ¿Qué beneficios aporta su práctica?

Son múltiples los beneficios que aporta el autodescubrimiento. Por un lado, permite conocer el cuerpo, la sexualidad, qué genera placer y qué no. También es una experiencia que libera tensiones y relaja, mejora el sueño. Además, posibilita conectar con los deseos de uno mismo y contribuir a perfeccionar el acto sexual en pareja al comunicarle cuáles son los puntos de placer de uno.

4. ¿Se puede ejercitar algo en la masturbación para después lograrlo en la pareja?

Durante la autoexploración, la persona puede descubrir cuáles prácticas y poses le gustan y cuáles no, dónde se encuentran sus puntos de placer y cómo llegar a ellos y también aprender a controlar las sensaciones del cuerpo. Esto se puede ejercitar luego en los encuentros con la pareja.

5. Mi nena tiene tres años y se toca los genitales ¿Está bien? ¿Qué hago?

La exploración sexual es algo normal y comienza desde la infancia, a partir de que el niño empieza a agarrar las cosas con las manos. Ellos comienzan a masturbarse para explorar su cuerpo y darse placer, en general sin saber conscientemente qué es lo que están haciendo. Es una situación que como adulto hay que aceptar y no castigar, ya que esto puede generar efectos negativos en la conducta de los chicos: que sienta que lo que hace está mal y deje de realizarlo o que, por la misma razón, se masturbe de manera muy rápida pudiendo lastimarse o despertar disfunciones sexuales. Lo importante, por el contrario, es explicarle que la masturbación es una práctica que deben realizar pero de manera privada y solo ellos pueden tocar sus genitales.

JUGUETES SEXUALES RECOMENDADOS PARA EL AUTOPLACER

En tiempos de coronavirus, la masturbación es una de las prácticas sexuales recomendadas por los organismos gubernamentales de la salud para evitar la transmisión de la enfermedad. A su vez, los juguetes sexuales, que se deben higienizar profundamente antes y después del acto sexual, se convirtieron en los compañeros ideales para continuar disfrutando de la sexualidad de manera sana y segura estando solo o lejos de la pareja durante el periodo de cuarentena.

5 sex toys para gozar del autoplacer

1. Succionador de clítoris:

SUCCIONADOR DE CLÍTORIS PORTABLE Foto: erotiquepink.com

Este juguete sexual para personas con vulva ha dado mucho que hablar en Argentina y Europa a causa de los intensos e inesperados orgasmos que provoca. Tiene un cabezal que se apoya sobre el clítoris y lo estimula a través de enérgicas pulsiones de aire, controladas a gusto personal. De diseños amigables y estéticos.

2. Masturbador para pene:

MASTURBADOR PARA PENE.jpg Foto: Alibaba

Diseñados para proporcionar excitantes sensaciones que recuerdan al sexo oral, estos vibradores se insertan en el pene y pueden contar con variedad de programas rítmicos.

3. Dildos anales:

Dildos anales Punto G Lanzarote.jpg Foto: Punto G Lanzarote

La masturbación no siempre es peneana o vaginal, hay que explorar otras zonas. Para ello están los dildos anales, toys que se insertan en la zona del recto para proporcionar disfrute sexual.

4. Estimuladores de zona vulvar interno y externo:

Estimuladores de zona vulvar interno y externo Diversual.com.jpg Foto: Diversual.com

Los vibradores vaginales y clitorianos son una excelente opción para gozar de una estimulación completa: interna del punto g y externa del clítoris. Con un poco más de imaginación este tipo de juguete puede usarse también para aportar placenteras vibraciones en otras zonas erógenas del cuerpo.

5. Huevo para masturbación del glande:

HUEVO MASTURBADOR GLANDE.jpg Foto: erotiquepink.com

Juguete de material flexible y diversas texturas que tiene forma de huevo de cocina y envase chico, ideal para llevar a cualquier parte. En la parte inferior posee un orificio donde se coloca el glande del pene, cubriendo la zona para estimularla mediante movimientos circulares o de arriba a abajo.