La multimillonaria multa que pagará Snapchat por robar datos de los usuarios.

Aquellos residentes de Illinois que hayan utilizado estas funciones desde el 17 de noviembre de 2015 en adelante pueden pedir un resarcimiento, que saldrá de lo recaudado por el acuerdo, hasta el 24 de septiembre. Se estima que aquellos que sean elegidos podrán cobrar entre u$s58 y u$s117.

A pesar de aceptar el acuerdo, Snapchat asegura no haber violado el acta. Un representante de la compañía dijo que la función de lenses "no recolecta datos biométricos que puedan ser utilizados para identificar a una persona especifica". También aseguró que esta información queda en los dispositivos y no es enviada a los servidores de la red social.

Sistema Biometrico.jpg Gentileza: Cuadernos de Seguridad

Este no es el primer caso donde Illinois demanda a plataformas por su recolección de datos biométricos. Ya han tenido acuerdos de u$s92 millones con TikTok, u$s100 millones con Google Photos y u$s650 millones con Facebook en 2021.

Esta misma semana, Meta llegó a un acuerdo por u$s37,5 millones tras ser acusado de violar las leyes de privacidad de los usuarios en California. En este caso, los usuarios aseguraron que, al tener apagadas las funciones de localización, la plataforma localizaba anuncios a través de su dirección IP.