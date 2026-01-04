Sólo este grupo de familias recibirán un bono extra de $108.062 de ANSES en enero + Seguir en









ANSES confirmó que estos beneficiarios de la AUH podrán acceder a un pago extra en enero si cumplen con los requisitos

Un pago adicional para un grupo determinado de beneficiarios de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recuerda a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que pueden acceder a otro beneficio, para complementar el ingreso de su prestación base. Se trata de la Tarjeta Alimentar, un programa pensado para facilitar la compra de productos de la canasta básica alimentaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Adicionalmente, en enero las asignaciones reciben un aumento, que se alinea con el índice de inflación correspondiente a noviembre, según lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este ajuste se da en el marco de lo que establece la fórmula de movilidad vigente, contemplada en el Decreto 274/2024.

ANSES-HIJOS.webp Monto de la AUH de ANSES en enero La Asignación Universal por Hijo aumenta un 2,5% según lo que confirmó ANSES tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Esta medida está pensada para evitar la pérdida de poder de compra a pesar de la variación de precios que se observa mes a mes.

La AUH alcanza un monto total de $125.528 mientras que su línea para beneficiarios con discapacidad sube a $408.824. En ambos casos, solo se puede acceder al 80% ($100.362 y $326.964 correspondientemente), ya que el 20% restante se retiene para su eventual pago después de que se presente la Libreta AUH del periodo solicitado.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos Los montos de la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos como otras prestaciones, pero sigue representando un ingreso importante para este sector de la población. Estos montos se depositan en la misma cuenta de la AUH de forma automática, sin tener que gestionar la solicitud y sus valores dependen de la cantidad de hijos que se tengan registrados:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 ANSES dispuso las fechas para el depósito de la AUH en el Calendario de Pagos de enero 2026: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Temas ANSES