Planificá tu escapada: el feriado de octubre 2025 que te dará un nuevo fin de semana largo

Entre los feriados más esperados del año, octubre ofrece una nueva oportunidad para viajar, descansar y disfrutar de los paisajes argentinos.

El 17 de octubre será feriado en Luján, con celebraciones locales que atraerán a turistas y vecinos en busca de historia y descanso. Pixabay

El calendario provincial vuelve a ofrecer una pausa ideal para descansar. En el marco de los feriados de octubre, miles de argentinos ya organizan escapadas cortas aprovechando el clima primaveral y las múltiples opciones turísticas que ofrece el país para ese fin de semana largo.

Este nuevo descanso beneficiará a quienes buscan desconectarse unos días y recorrer destinos locales sin alejarse demasiado. Con precios más accesibles y una agenda de actividades culturales, octubre se perfila como uno de los meses más elegidos para viajar dentro de la Argentina.

Feriados con calor.jpeg Octubre suma uno de los feriados más esperados, ideal para planear una escapada corta y aprovechar al máximo el fin de semana largo. Pixabay

A qué se debe el feriado del 17 de octubre de 2025 El próximo 17 de octubre será feriado en el municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires, en conmemoración de su aniversario fundacional. La fecha fue oficializada dentro del listado de feriados locales publicados por el Banco Provincia para 2025.

Durante esa jornada, la administración pública, las escuelas y las sucursales del Banco Provincia permanecerán cerradas, mientras la ciudad celebrará con actos, ferias y eventos culturales que resaltan su historia y su identidad. Para muchos, será la oportunidad perfecta para una escapada de fin de semana con aire histórico y espiritual.

