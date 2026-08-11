Pokémon, cómics y videojuegos: el boom de los coleccionables que mueve millones en las subastas + Agregar ámbito en









Distintas casas de compra venta alcanzan récords en sus cifras y transacciones. El mercado, fuertemente impulsado por un boom de Pokemón en redes sociales.

El mercado de coleccionables vive un boom gracias a las cartas Pokemón. Pokeflip

Si bien representan un hobbie de larga data, la nostalgia por los videojuegos clásicos y el auge de las cartas coleccionables viven una transformación donde dejaron de ser un fenómeno reservado a los aficionados para convertirse en uno de los principales motores del mercado de subastas. Ejemplo de esto son los números de Heritage Auctions - autodefinida como la mayor casa de subastas de coleccionables del mundo -, que registró ventas por más de u$s1.410 millones durante el primer semestre de 2026, su mejor resultado semestral histórico.

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En detalle, más allá de las ganancias, el boom de la industria también es reflejado por el volumen de operaciones: en lo que va del 2026, las transacciones tuvieron un crecimiento de casi 47% frente a los u$s962 millones alcanzados durante el mismo período de 2025. Desde la compañía atribuyeron parte de este avance a la llegada de nuevos compradores vinculados con la cultura popular.

El boom de las transacciones de coleccionables La expansión de los objetos vinculados con la cultura pop se convirtió, según la casa de subastas, en una de las principales señales de transformación del mercado del coleccionismo. Ya no solo son coleccionables para fanáticos, sino también objetos de valor que son utilizados como activos para invertir el ahorros y obtener ganancias.

Uno de los hitos del año ocurrió a comienzos de junio, cuando Heritage vendió una copia sellada del clásico de Nintendo Super Mario Bros. por u$s3 millones. El precio superó en u$s1 millón el récord mundial anterior.

Los coleccionables deportivos, desde tarjetas hasta piezas de memorabilia, conformaron otra de las categorías “excepcionalmente fuerte” según detalló Heritage durante el primer semestre. Entre las operaciones se destacó la venta de las botas amarillas utilizadas y firmadas por el fallecido Hulk Hogan, figura de la WWE, que alcanzaron los u$s1.037 millones. En los últimos días, el basquetbolista Lebron James aseguró tener una carta deportiva de su temporada de novato valuada en u$s5,2 millones.

Una tarjeta común de Lebron James en su temporada de Rookie se vende a u$s20.000 en eBay. Los cómics, una de las categorías históricas de la casa de subastas, también aportaron operaciones de alto valor. Heritage destacó “una de las transacciones más importantes de la historia” del género: una venta privada por u$s13 millones que incluyó la copia de Batman No. 1 con la mayor calificación conocida y la segunda copia con mayor calificación de Superman No. 1. Pokémon, uno de los grandes impulsores Las cartas de Pokémon son uno de los objetos que tienen un rol central en el crecimiento de este mercado. Las redes sociales reflejan un boom de la generación de contenido alrededor de la compra, venta y apertura de este tipo de objetivos, relacionados con el icónico animé japonés. Una copia de la buscada Pikachu Illustrator alcanzó los u$s1.406 millones, mientras que un set completo de la primera edición del juego se vendió por u$s1.219 millones, un récord para subastas públicas, según la compañía. El crecimiento de las tarjetas coleccionables también se refleja en el mercado de juguetes y entretenimiento. De acuerdo con las proyecciones de Grand View Research, el sector alcanzaría los u$s32.100 millones en 2026 y superaría los u$s54.000 millones para 2033.

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