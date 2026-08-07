Meryl Streep subasta parte del vestuario de "El diablo viste a la moda 2" por una causa benefica + Agregar ámbito en









Estrenada en abril con una recaudación mundial de 691 millones de dólares, la película marca el regreso triunfal de Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Parte del vesturario de la secuela de "El diablo viste a la moda" sale a subasta. Disney

Tras traer de vuelta a Miranda Priestley a la gran pantalla 20 años después, Meryl Streep ofrece a sus fans la oportunidad de poseer una prenda del armario de la editora de Runway.

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La tres veces ganadora del Oscar ideó una subasta en línea de prendas de vestuario de El diablo viste a la moda 2, que tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre a través de Christies.com, y cuyos beneficios se destinarán al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y al Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en Estados Unidos.

La subasta tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre a través de Christies.com. Entre las piezas que se incluyen la chaqueta con borlas de Dries Van Noten que lució Miranda, un vestido de plumas Bad Binch TongTong de Terrence Zhou usado por Lady Gaga, el suéter azul cerúleo característico de Andy (Anne Hathaway) y más, las piezas estarán expuestas en una exhibición pública gratuita del 8 al 13 de septiembre en Christie's Nueva York.

¡Únanse a nosotros para celebrar la verdad y la belleza, la belleza y la verdad! La espectacular subasta mundial de zapatos, bolsos, vestidos y experiencias glamorosas de El diablo viste a la moda, en vivo a través de Christie's, beneficiará al Comité para la Protección de los Periodistas y al Consejo de Diseñadores de Moda de América”, dijo Streep en un comunicado. “¡Prepárense para el otoño y hagan sus mejores ofertas!”

El regreso de El diablo viste a la moda Estrenada en abril con una recaudación mundial de 691 millones de dólares, El diablo viste a la moda 2 marca el regreso triunfal de Meryl Streep como Miranda Priestley, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling, con los personajes habituales luchando contra la decadencia de los medios impresos.

Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles de la película original de 2006 escrita por Aline Brosh McKenna, y Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Conrad Ricamora y Lady Gaga también se unieron al reparto con nuevos personajes.