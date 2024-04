Subtes: paro sorpresivo en la línea C por la agresión a un guarda

El hecho ocurrió en la estación Constitución y aún no se sabe cuando retomará el servicio.

Subtes: paro sorpresivo en la línea C por la agresión a un guardia.

En el transcurso de la tarde del viernes, los metrodelegados tomaron la decisión de llevar adelante un paro sorpresivo en la línea C del Subte luego de que un guarda fuera agredido por un usuario en la estación Constitución.

La medida de fuerza comenzó cerca de las 16:40, y por el momento no se conoce bien cuando se levantará. La acción fue informada por Emova a través de X (antes Twitter).

La línea C del Subte de Buenos Aires corresponde a uno de los servicios de transporte claves de la ciudad porque conecta dos importantes terminales de tren como lo son Retiro y Constitución.

Agresión en Línea C subte paro

Metrodelegados ya había amenazado con un paro de subtes

El dirigente gremial de Subtes y Premetro, Néstor Segovia, anticipó un posible paro para la semana próxima ante falta de acuerdo en el conflicto salarial: "Si no hay acuerdo, es probable que tengamos un conflicto".

“Estamos totalmente en contra del aumento, pero no por antojo, sino porque el poder adquisitivo no da para pagar semejante aumento. Actualmente es de $125 y la gente no puede viajar, imaginate pagando $574 y después terminar en $757, es un robo a los bolsillos de los pasajeros”, aseguró.

Cuánto costará el subte desde mayo

De 1 al 20 viajes mensuales: $574,00

De 21 al 30 viajes: $459,20

De 31 al 40 viajes: $401,80

De 41 en adelante viajes: $344,40

En caso de no tener la Tarjeta SUBE registrada, el precio de los boletos será aún mayor y las tarifas se acercarán a los 1.000 pesos.