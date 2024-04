Paro de subtes: metrodelegados amenazan con nuevas medidas de fuerza

En declaraciones radiales, el metrodelegado atribuyó el malestar a "la firma de una paritaria a la baja" : "Si no hay acuerdo, es probable que tengamos un conflicto. Y que se entienda que no es una semana crítica por culpa de los trabajadores, estamos viviendo críticamente por culpa del Gobierno ”.

“Estamos totalmente en contra del aumento, pero no por antojo, sino porque el poder adquisitivo no da para pagar semejante aumento. Actualmente es de $125 y la gente no puede viajar, imaginate pagando $574 y después terminar en $757, es un robo a los bolsillos de los pasajeros”, agregó.

subte linea d 2.jpg Aumenta el boleto del subte. SBASE

Posible paro de subtes: "No nos merecemos esto"

Segovia, además, aseguró que los empleados del subte que "no van a discutir con la gente. Si alguien no puede pagar y pasa, nosotros no vamos a decir nada. Si no lo hace la Policía, menos lo vamos a hacer nosotros. Es triste, no nos merecemos esto, el que tiene que hacer 10 cuadras se va caminando”, explicó en Radiosi.