Reconocieron al CONICET por encontrar una de las diez especies más emblemáticas de 2025: cómo es el cestode Acanthobotrium goleketen

El descubrimiento de un parásito marino ubicó a investigadores locales en una selección global que destaca avances en biodiversidad.

El reconocimiento al CONICET por uno de los hallazgos más importantes de 2025.

La ciencia argentina volvió a meterse en la conversación global con un hallazgo que, a primera vista, puede parecer extraño: un parásito marino . Investigadores del CONICET hallaron una pieza clave para entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo evoluciona la vida en ambientes poco explorados.

El reconocimiento llegó desde el exterior, donde especialistas elaboran cada año un listado con especies recientemente identificadas que resultan especialmente llamativas por su singularidad o relevancia científica. En ese contexto, el trabajo de investigadores del sistema científico local logró destacarse entre cientos de descubrimientos.

El descubrimiento del cestode Acanthobotrium goleketen fue realizado por un equipo de investigadores del CONICET, en el marco de estudios sobre biodiversidad marina y parásitos asociados a peces cartilaginosos.

El organismo fue incluido en una selección internacional que distingue a las diez especies más emblemáticas del año 2025 , un reconocimiento que no se otorga al azar. Se trata de un listado elaborado por especialistas en taxonomía que evalúan tanto la rareza como el aporte científico de cada especie.

En este caso, el hallazgo aporta información sobre las relaciones entre parásitos y sus hospedadores , un campo que permite comprender mejor la salud de los ecosistemas marinos. Aunque pueda sonar lejano, estos vínculos inciden en cadenas alimentarias completas.

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El proceso para llegar a este tipo de descubrimientos no es inmediato. Implica campañas de muestreo, análisis en laboratorio y una descripción detallada que debe ser validada por la comunidad científica. Es un camino largo, donde muchas veces los resultados no son visibles en lo inmediato, pero terminan teniendo impacto.

También hay un punto que suma interés: este tipo de reconocimientos coloca a la ciencia argentina en el radar internacional, algo que no siempre ocurre con investigaciones que no tienen aplicación directa en el corto plazo. El valor está en el conocimiento en sí, aunque no siempre sea fácil de traducir en beneficios concretos de forma inmediata.

Cómo es el cestode Acanthobotrium goleketen

El Acanthobotrium goleketen es un tipo de gusano plano, perteneciente al grupo de los cestodes, conocidos comúnmente como tenias. Se trata de un parásito que habita en el intestino de peces, particularmente en especies marinas como las rayas.

A nivel morfológico, presenta características distintivas que permitieron su identificación como una nueva especie. Tiene un cuerpo segmentado y estructuras especializadas para adherirse a su hospedador, algo típico en este tipo de organismos. Sin embargo, los detalles microscópicos fueron clave para diferenciarlo de otros ejemplares del mismo género.

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El nombre no es casual. En la taxonomía, la denominación de una especie suele tener un significado particular, ya sea en referencia a una característica del organismo, al lugar donde fue encontrado o incluso como homenaje. En este caso, responde a criterios definidos por los investigadores.