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Claudio Tapia aseguró que durante este viernes se conocerá contra quiénes se enfrentarán los campeones del mundo en los amistosos de marzo.

Selección Argentina: expectativa por el inminente anuncio de los rivales para la fecha FIFA

La Selección Argentina tendrá a sus rivales confirmados para la próxima fecha FIFA en las próximas horas, por lo que hay una gran expectativa entre los fanáticos. Finalmente, no enfrentará a Guatemala y serían equipos africanos los que vengan al país.

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La cuenta oficial de la Selección en las redes confirmó durante esta mañana que “en las próximas horas, se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo de Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo”, a través de un posteo.

Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

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