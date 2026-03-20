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20 de marzo 2026 - 07:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 20 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mantiene la calma en Argentina, pese a las turbulencias en los mercados internacionales. El tipo de cambio mayorista terminó el jueves a $1.394,50. En tanto, el S&P Merval subió por segunda jornada consecutiva, aunque los ADRs operaron dispares. El principal castigo vino por el lado de los bonos, que sufrieron mayoría de bajas. Por ende, el riesgo país se afianzó por encima de los 600 puntos. Todas las miradas de la city este viernes estarán puestas en las novedades de la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo, que se sostiene por encima de los u$s100 el barril de Brent.

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Petróleo recalentado: guerra en Medio Oriente lleva la brecha entre el Brent y el WTI a máximos desde 2013

Por Juan Carlos Cáceres

La guerra de EEUU e Israel contra Irán en Medio Oriente disparó la brecha entre el petróleo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) a más de 13% este jueves. El spread entre ambos precios es el más alto desde 2013, cuando alcanzó una distancia cercana a los u$s23.

Desde el estallido del conflicto bélico a fines de febrero, el Brent acumula una suba superior al 50%, mientras que el WTI avanzó más de 40%. A su vez, en lo que va del año, los contratos del hidrocarburo suben hasta 75% y 65%, respectivamente.

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Lo que se dice en las mesas: el impacto inflacionario de la guerra distrae el efecto más importante para los inversores, el freno a la economía

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Siempre hay gente que hace dinero, hasta en las guerras. Esta no es la excepción. Hoy es prematuro discernir entre ganadores y perdedores al final del camino. Pero lo cierto es que agarran a la Argentina en una especie de agujero negro o limbo entre, por ejemplo, las perspectivas halagüeñas del boom petrolero y Vaca Muerta y sus satélites, y las evidentes vulnerabilidades del programa económico del Gobierno de Milei condimentadas con los sucesivos “escandaletes” de corrupción.

La primavera trumpista que dio lugar al triunfo electoral oficialista de octubre, que junto con el veranito financiero y cambiario tuvo su clímax con la baja del riesgo país a fines de enero pasado por debajo de los 500 puntos (venía de niveles máximos de 1.460 puntos a mediados de setiembre pasado), hoy se ha diluido bajo el contexto de la guerra en Medio Oriente.

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La morosidad de las familias por créditos no bancarios superó el 27% en enero y genera preocupación en el mercado

Por Erika Cabrera

Producto de la volatilidad de tasas y los bajos ingresos, la mora de las familias es cada vez más alta. En enero, creció por decimoquinto mes consecutivo y alcanzó el 10,6%, su nivel más alto en más de dos décadas, según un informe de 1816. Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema bancario tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27%. El incumplimiento en el pago de los créditos comienza a golpear con dureza en las fintech, tal como el caso de Ualá que estuvo en agenda en los últimos días.

"Parte de la diferencia entre la mora de entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas", destacó 1816 en su informe. En ese sentido, si bien las tasas activas bajaron un poco en 2026, la entidad exhibió que en febrero la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras. Además, agregó, el Costo Financiero Total (CFT) es mucho más alto.

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Inversiones en dólares: por qué los Bopreales mantienen atractivo entre las opciones conservadoras

Por Gonzalo Andrés Castillo

En los últimos meses, los Bopreales, bonos en dólares del Banco Central (BCRA), comenzaron a pasar desapercibidos para muchos ahorristas e inversores. No obstante, los especialistas del mercado los siguen incluyendo en sus recomendaciones porque aún aportan claros beneficios.

A día de hoy, los Bopreales se negocian con una Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio del 6%, con algunos rindiendo un 7,5% y otros, alrededor de un 3%. En determinados instrumentos, la tasa brindada es negativa.

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