Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 20 de marzo

El dólar oficial mantiene la calma en Argentina, pese a las turbulencias en los mercados internacionales. El tipo de cambio mayorista terminó el jueves a $1.394,50. En tanto, el S&P Merval subió por segunda jornada consecutiva, aunque los ADRs operaron dispares. El principal castigo vino por el lado de los bonos, que sufrieron mayoría de bajas. Por ende, el riesgo país se afianzó por encima de los 600 puntos. Todas las miradas de la city este viernes estarán puestas en las novedades de la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo, que se sostiene por encima de los u$s100 el barril de Brent.
Petróleo recalentado: guerra en Medio Oriente lleva la brecha entre el Brent y el WTI a máximos desde 2013
La guerra de EEUU e Israel contra Irán en Medio Oriente disparó la brecha entre el petróleo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) a más de 13% este jueves. El spread entre ambos precios es el más alto desde 2013, cuando alcanzó una distancia cercana a los u$s23.
Desde el estallido del conflicto bélico a fines de febrero, el Brent acumula una suba superior al 50%, mientras que el WTI avanzó más de 40%. A su vez, en lo que va del año, los contratos del hidrocarburo suben hasta 75% y 65%, respectivamente.
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