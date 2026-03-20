Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 20 de marzo

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La morosidad de las familias por créditos no bancarios superó el 27% en enero y genera preocupación en el mercado

Por Erika Cabrera

Producto de la volatilidad de tasas y los bajos ingresos, la mora de las familias es cada vez más alta. En enero, creció por decimoquinto mes consecutivo y alcanzó el 10,6%, su nivel más alto en más de dos décadas, según un informe de 1816. Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema bancario tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27%. El incumplimiento en el pago de los créditos comienza a golpear con dureza en las fintech, tal como el caso de Ualá que estuvo en agenda en los últimos días.

"Parte de la diferencia entre la mora de entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas", destacó 1816 en su informe. En ese sentido, si bien las tasas activas bajaron un poco en 2026, la entidad exhibió que en febrero la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras. Además, agregó, el Costo Financiero Total (CFT) es mucho más alto.

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