Petróleo recalentado: guerra en Medio Oriente lleva la brecha entre el Brent y el WTI a máximos desde 2013

El precio del crudo ya suma aumentos de más del 75% en lo que va del año, a raíz de la guerra en Medio Oriente.

La guerra de EEUU e Israel contra Irán en Medio Oriente disparó la brecha entre el petróleo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) a más de 13% este jueves . El spread entre ambos precios es el más alto desde 2013 , cuando alcanzó una distancia cercana a los u$s23 .

Desde el estallido del conflicto bélico a fines de febrero, el Brent acumula una suba superior al 50% , mientras que el WTI avanzó más de 40% . A su vez, en lo que va del año, los contratos del hidrocarburo suben hasta 75% y 65%, respectivamente .

Al respecto, el Team Lead de Estrategias de IOL Inversiones, Damián Vlassich , explicó a Ámbito que, a raíz de la escalada geopolítica y la tensión en torno a los buques petroleros en el estrecho de Ormuz , este mercado atraviesa uno de los episodios de mayor volatilidad de los últimos años .

Sin embargo, antes del conflicto, Vlassich entiende que "el escenario de fondo era bearish" , ya que "el mercado venía de su peor racha en años" , con el Brent en torno a los u$s58 y el WTI a los u$s55 , niveles mínimos desde febrero de 2021 , en un contexto de exceso de oferta y expectativas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, el especialista remarca que el panorama actual continúa dominado por dos fuerzas opuestas, la prima de riesgo geopolítico en el corto plazo contra los fundamentos estructurales de sobreoferta en el mediano plazo.

El spread estructural del Brent y el WTI

El petróleo de referencia estadounidense WTI es extraído en Texas y entregado físicamente en Cushing (Oklahoma), mientras el Brent proviene del mar del Norte y actúa como referencia para los crudos de África, Europa y Medio Oriente. Si bien se tratan de dos crudos ligeros y dulces, su ubicación logística es la principal causa de la diferencia de precios.

En ese sentido, el Brent incorpora mayor prima de riesgo ante conflictos en Medio Oriente, dado que sus rutas de suministro pasan directamente por el estrecho de Ormuz. Por ello, es considerado como una mejor representación del desempeño petrolero global, al determinar el precio de más del 60% del crudo comercializado a nivel global.

El cierre del estrecho de Ormuz podría ponerle un piso de casi u$s100 al Brent

La Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés), prevé que el barril de Brent continuará por encima de los u$s95 en los próximos dos meses, de hacerse efectivo el cierre en el estrecho de Ormuz, que concentra cerca del 20% de la demanda global de petróleo.

A su vez, desde la EIA anticipan que los precios caerán por debajo de u$s80 el barril en el tercer trimestre y que rondarán los u$s70 para fin de año. De cara a 2027, el promedio proyectado alcanza los u$s64. "Este escenario es altamente dependiente de los supuestos sobre duración del conflicto y el ritmo de recuperación de la producción", agregó Vlassich.