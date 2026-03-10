Subte F: Jorge Macri envió a la Legislatura el pedido de endeudamiento por hasta u$s1.350 millones para la obra

El jefe de Gobierno presentó el proyecto para conseguir fondeo en el mercado local o internacional. El inicio de las obras de la nueva red de subte están previstos para la segunda mitad del año, pero antes necesitará el visto bueno de la Legislatura para conseguir capital. El oficialismo requerirá de apoyo opositor.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este lunes a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el pedido de financiamiento para la construcción de la línea de subte F . El proyecto contempla la toma de deuda a través de organismos de crédito o en el mercado -local o internacional- por hasta u$s1.350 millones. Para su aprobación, el oficialismo requerirá del apoyo de la oposición.

Mientras se terminan de definir las comisiones parlamentarias, Vamos por Más -el bloque conjunto del PRO y la Coalición Cívica que lidera Silvia Lospennato- ya tiene sobre la mesa uno de los proyectos más importantes del año para el alcalde: el desarrollo del nuevo subterráneo que conectará el norte con el sur de la Capital.

Dada la magnitud de la obra, las autoridades de CABA optaron por afectar en menor medida las partidas directas del Presupuesto 2026. Si bien se pautó el uso de fondos para las obras de ingeniería, obra civil y equipamiento, para el grueso de la construcción saldrán a buscar fondeo, con el buen precedente de la colocación de finales del año pasado y de la caída del nivel de endeudamiento actual.

Para ello, la ley obliga al Ejecutivo a solicitar la autorización expresa del Poder Legislativo. Atendiendo a ese requerimiento, Macri suscribió la iniciativa, junto con el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, cartera que se encargará de diagramar los detalles del futuro endeudamiento, en caso de que el Gobierno reciba luz verde.

El texto contempla en primer término el pedido de autorización al Palacio Legislativo para contraer "uno o más empréstitos" con instituciones de crédito de diferente calibre y a "emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional" por una suma que no podrá superar los u$s1.350 millones.

La gestión de Jorge Macri continúa adelante con la diagramación para la construcción de la línea F de subte.

El destino del financiamiento "será la construcción integral de la Línea F de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicita el proyecto, que comprende "la ingeniería, la construcción (obras e instalaciones) y el equipamiento correspondiente". La obra, que aún se encuentra en etapa de licitación, comenzaría en la segunda mitad del año, según dijo el propio Macri durante la apertura de sesiones.

"La movilidad es uno de los ejes centrales de la gestión actual. Con este proyecto del Jefe de Gobierno estamos dando los pasos necesarios para asegurar el financiamiento y cumplir los plazos que nos fijamos para la Línea F", expresó a Ámbito el ministro de Infraestructura y Movilidad de CABA, Pablo Bereciartua.

La nueva línea contará con 9,8 km de extensión y unirá los barrios del sur y el norte de la Ciudad. Tendrá once estaciones y conectará la zona norte con el sur de la Capital Federal, con sus cabeceras en Barracas y Palermo. En el primer tramo, se crearán 6 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán.

En CABA destacan que se cruzará con las otras seis líneas existentes por lo cual "permitirá la densificación y transversalidad de la red en el micro y macrocentro, para una mejor y más eficiente respuesta a la demanda de pasajeros". Calculan también que la demanda de pasajeros será "la más alta de la red", estimándose entre 235.000 y 392.000 usuarios diarios.

Por el monto previsto, el nuevo endeudamiento también requiere autorización para ampliar el monto del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, creado por la Ley 4.315, y del Programa de Asistencia Financiera, instrumentado por la Ordenanza 51.270/96. "Las ampliaciones correspondientes tendrán como tope máximo total el monto a emitirse en títulos de deuda, de acuerdo a la autorización conferida en el artículo 1º de la presente Ley", indican.

subte f El recorrido previsto de la línea de subte F.

Plazo, precio, tasas y jurisdicción

El proyecto prevé que los títulos de deuda puedan emitirse en diferentes monedas, tanto pesos argentinos, dólares estadounidenses u otras. Aunque aclaran que los que se emitan en el marco del Programa de Asistencia Financiera "se suscribirán e integrarán en efectivo".

En tanto que los que se realicen dentro del Programa de Financiamiento en el Mercado Local "podrán suscribirse e integrarse en efectivo" y aquellos denominados en moneda extranjera podrán "suscribirse, integrarse y cancelarse" en pesos al tipo de cambio aplicable que se acuerde.

También se refiere al plazo de suscripción, precio y tasa de interés. En el primer caso, estipula un período mínimo de un año, contando a partir de la fecha de emisión. En cuanto al valor, aclara que podrán emitirse "a su valor nominal y/o con descuento o prima respecto de su valor nominal". Mientras que la tasa podrá "ser fija, variable o mixta, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales".

Rescate: los títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento.

los títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento. Amortización: los títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en diversos pagos a realizar durante la vida de los títulos.

los títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en diversos pagos a realizar durante la vida de los títulos. Clases y series: se podrán emitir una o más clases y/o series y reabrirlas, incluyendo la reapertura de clases y/o series anteriores.

En cuanto a la jurisdicción, plantea que aquellos que se circunscriban en el marco del Programa de Asistencia Financiera deberán regirse por la normativa de Inglaterra. "Los conflictos que pudieren presentarse en relación a los títulos, sus cupones, si los hubiere, y los acuerdos relativos a su emisión, serán resueltos por los tribunales competentes de Inglaterra", señala el proyecto.

Mientras que los títulos emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local "se regirán por la normativa de la República Argentina que resulte aplicable". Los conflictos quedarán sometidos a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.

Uso de fondos de la coparticipación

Respecto a las garantías y el repago de todas las obligaciones que surjan de la suscripción de los contratos por la futura deuda, el Ejecutivo propone que se puedan hacer uso de los fondos que recibe la Ciudad de parte de Nación en materia de coparticipación. Actualmente, CABA reclama al gobierno de Milei por una deuda de más de $550 mil millones por fondos impagos desde agosto.

Además, las autoridades porteñas insisten en que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) le debe unos u$s6.000 millones por haber modificado el coeficiente durante la gestión de Alberto Fernández. Por el momento, ese dinero no tiene fecha de pago ni es seguro que en algún momento las arcas porteñas lo reciban.

El gobierno de Macri también busca que la Legislatura le habilite la creación de plazos fijos en dólares, pesos u otras monedas o inversiones financieras a través del Banco Ciudad u otras entidades financieras. El objetivo es contar con una "cobertura de riesgos, en especial riesgos cambiarios" del dinero proveniente de los préstamos hasta que sean destinados a su aplicación definitiva.

Gustavo Arengo Piragine CABA Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de CABA.

La última colocación de deuda de CABA

Cabe recordar que noviembre del año pasado, el Gobierno porteño realizó la última colocación de deuda por un total de u$s600 millones a una tasa del 7,8% en Nueva York. Según informaron desde CABA, la operación tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos.

Al igual que la propuesta de endeudamiento para la Línea F, en aquel entonces se realizó bajo ley inglesa. Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

El jefe de Gobierno porteño destacó la colocación en el mercado internacional al afirmar que fue realizad a "una de las mejores tasas de su historia", ya que se ubicó apenas por encima de valor histórico de 7,5%.

En último tiempo, CABA redujo el volumen de deuda a partir de la cancelación con fondos propios de capital e intereses. El 1 de junio pagó el vencimiento de la Serie 12 mediante un desembolso de u$s330 millones. Desde 2017 a la fecha, el stock se redujo desde los u$s3.442 millones hasta u$s1.188 millones.

legislatura porteña jura de legisladores LegisCABA

El escenario que enfrentará el PRO en la Legislatura porteña

Así las cosas, el objetivo de Macri es salir a buscar nuevos fondos para realizar la nueva línea de subterráneos. Para eso, deberá negociar en la Legislatura con la oposición. Su bloque actualmente lo componen 13 legisladores. Es el tercero en volumen, detrás de Fuerza Buenos Aires (peronismo) con 20 y de La Libertad Avanza, que cuenta con 14.

"Van a tener que hablar con todos porque solos no pueden. Silvia no la va a tener fácil, pero es hábil para negociar", dijo a Ámbito una persona con amplio recorrido en la cámara porteña sobre Lospennato. No será un escenario muy diferente al que debió enfrentar el oficialismo el año pasado y del cual salió abollado pero con buenos resultados.

Para sancionar el proyecto, requerirá del apoyo de los cinco miembros de Ciudadanos Unidos/UCR, los seis de Confianza y Desarrollo (larretismo) y de un aporte de los más duros, sean los libertarios, con quienes tejieron acuerdos recientemente, o del peronismo, que reclama desde hace tiempo por la ampliación de la red de subtes.

El proyecto deberá ser girado a las comisiones respectivas para que pueda ser analizado en detalle por los legisladores. La comisión de Presupuesto y Hacienda ya no tendrá a la oficialista Paola Michielotto al frente, una garantía para Macri a la hora de negociar y sacar dictámenes consensuados. Se descuenta que quedará a manos del PRO, aunque aún persisten las dudas sobre los nombres.

El año pasado, el Gobierno porteño lanzó el llamado a manifestación de interés. Se presentaron 22 empresas. Entre las argentinas se encuentran IEBC, el gigante Techint, BTU, la constructora Chediak, Rovella, COSUD, CRIBA y Benito Roggio, compañía que integra Emova, actual concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires.

Desde Europa transmitieron interés un total de ocho firmas: Ghella, Webuild (Impregilo), CMC di Ravenna, Alstom, Systra, Siemens Mobility, Acciona y la firma mixta Mota Engil/Chediak. Mientras que desde Asia participaron Powerchina, CMEC, CREC, CRRC Changchun y CCECC. El conglomerado Hitachi / Ansaldo de Japón también hizo lo propio. En octubre se abrió la etapa de licitación y se esperan definiciones en la primera parte del año.