Las películas que convirtieron a Chuck Norris en leyenda del cine de acción + Seguir en









El actor estadounidense murió a los 86 años y dejó una filmografía marcada por el combate, la disciplina y personajes que definieron una época en Hollywood.

Chuck Norris marcó una época en el cine

El mundo del espectáculo despidió a Chuck Norris, uno de los grandes referentes del cine de acción, quien falleció a los 86 años tras permanecer internado en Hawái por una emergencia médica. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron su legado tanto artístico como personal.

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Reconocido por su perfil de héroe implacable, Chuck Norris construyó una carrera que combinó su experiencia en las artes marciales con una fuerte presencia en la pantalla grande. Su estilo directo y físico lo diferenció dentro del género y lo posicionó como una figura central durante varias décadas.

De las artes marciales a la consagración en Hollywood El salto a la fama internacional llegó con “Way of the Dragon”, donde protagonizó una recordada pelea con Bruce Lee, una escena que quedó en la historia del cine. A partir de allí, su carrera se consolidó con una serie de películas que lo transformaron en símbolo de acción.

Durante los años 80, protagonizó títulos como “Missing in Action” y “Delta Force”, en los que interpretó a soldados duros y decididos, en historias atravesadas por el contexto político de la época. También se destacó en “Lone Wolf McQuade”, donde combinó acción con una narrativa centrada en la justicia individual.

Chuck Norris Durante los años 80, protagonizó títulos como “Missing in Action” y “Delta Force”, en los que interpretó a soldados duros y decididos, en historias atravesadas por el contexto político de la época. Imagen: Cuando la familia es atacada Con el paso del tiempo, su presencia en el cine se redujo, pero su figura quedó instalada como un ícono del género. La trayectoria de Chuck Norris representa una era en la que la acción estaba marcada por la fuerza física, la disciplina y el protagonismo de héroes solitarios.

Más allá de su partida, sus películas continúan siendo referencia obligada para los fanáticos del cine de acción en todo el mundo.

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