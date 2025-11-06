Suspendieron la licencia de la joven agredida por un jubilado tras viralizarse sus maniobras peligrosas al volante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó la medida contra Agustina, luego de que circularan videos donde conducía a más de 150 km/h y sin las manos en el volante.

LA mujer manejaba a más de 150 km/h sin las manos en el volante y grabando.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió este jueves la licencia de conducir de Agustina , la joven de 23 años que días atrás fue agredida por un jubilado en Villa del Parque , tras difundirse imágenes en las que realizaba maniobras de conducción temeraria. Según el organismo, la sanción responde a infracciones graves detectadas por denuncias ciudadanas .

De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión se tomó luego de recibir múltiples alertas de vecinos que denunciaron la conducta riesgosa de la joven al volante.

En los videos difundidos en redes sociales se la ve conduciendo un Volkswagen Golf blanco a más de 150 km/h , sin las manos en el volante y utilizando las rodillas para mantener el control del vehículo.

Desde la ANSV aclararon que la suspensión no está vinculada con la agresión que sufrió durante una discusión con un vecino de 70 años, sino con su comportamiento vial previo , considerado “una amenaza para la seguridad pública”. Además, se constató que el automóvil circulaba sin patente trasera , otra infracción grave.

El procedimiento administrativo prevé que la conductora sea notificada por la autoridad de tránsito correspondiente a su jurisdicción y que deba someterse a una evaluación psicofísica y conductual antes de recuperar la licencia.

La violenta discusión con el jubilado

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la calle Terrada, a pocas cuadras del estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. Según el relato de la víctima, el enfrentamiento comenzó cuando el hombre, molesto por cómo había estacionado su auto, golpeó el vehículo con una bolsa de basura y le dio patadas.

La joven descendió para filmarlo con su celular, momento en que el agresor la golpeó con un puño cerrado en el rostro, utilizando una llave metálica entre los dedos, lo que le provocó una herida en el labio.

Discusión jubilado mujer auto Así fue la violenta discusión entre Agustina y el jubilado.

Un vecino intervino para frenar el ataque y llamó al 011 para pedir asistencia policial. Luego, personal del SAME atendió a la víctima por un corte en el labio y dolor en la pera, mientras la Comisaría Vecinal 11A tomó su denuncia.

Agustina fue asistida por la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLO), que le otorgó un botón antipánico. Según contó en diálogo con C5N, el agresor, que padece problemas cardíacos y tiene seis stents, fue trasladado detenido e internado por orden judicial.