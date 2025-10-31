Cayó "La Banda del Millón": siete detenidos por el crimen de la jubilada de San Isidro

La mujer fue torturada y asesinada durante un robo a su casa. Las cámaras de seguridad consiguieron dar con algunos de los implicados.

La policía bonaerense detuvo a siete personas acusadas del asesinato de María Rodríguez Iturriaga , una jubilada de 81 años que fue torturada y asesinada durante un robo en su casa de Acassuso . El hecho ocurrió el sábado pasado , cuando un grupo de delincuentes ingresó al domicilio, ató a la víctima y la golpeó brutalmente antes de huir.

La autopsia determinó que la mujer sufrió múltiples golpes en el rostro y murió por una descompensación posterior .

Los arrestos se produjeron en una serie de allanamientos coordinados por la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I , bajo las órdenes del comisario Lucas Borge .

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Viera (47), Julio Emiliano (20), Matías Tamurro (26), Thiago Ponzo , Thiago Sandoval , Agustín Gómez y Hugo Isaías Castillo San Martín , alias “Castillito” , señalado como el cabecilla de la organización y el principal acusado en la causa.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y una pistola Colt , además de otros elementos que vinculan a los sospechosos con el robo. El análisis de cámaras de seguridad resultó clave: las imágenes muestran a varios de los implicados entrando al domicilio de la víctima y marcando otras propiedades de la zona.

El vínculo con “La Banda del Millón”

La investigación, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, estableció la conexión de los detenidos con “La Banda del Millón”, un grupo de delincuentes provenientes de Villa La Cava, conocido por realizar entraderas violentas a jubilados y ostentar sus robos en redes sociales, donde exhibían botines en dólares.

Esa organización ya había sido vinculada a dos asesinatos: el de la propia Rodríguez Iturriaga y el del empresario Jorge De Marco, ejecutado de manera similar en marzo de 2024. Entre sus víctimas también figuran el periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús.

Casa asesinato jubilada La jubilada fue asesinada en su hogar. X

Con el paso del tiempo, varios de los líderes y tiradores del grupo fueron detenidos por el mismo fiscal y el mismo equipo policial. Entre ellos figuraba “Castillito”, quien ya estaba preso por el crimen de De Marco.

La organización desde la cárcel

El operativo de esta semana incluyó allanamientos dentro de un penal de menores en Virrey del Pino, donde permanecen Hugo “Castillito” Castillo y Thiago Sandoval. Los investigadores creen que el asalto que terminó con la muerte de la jubilada fue planeado desde prisión, a través de mensajes de WhatsApp enviados desde teléfonos celulares.

El teléfono de Castillo fue secuestrado en su celda y se encuentra bajo análisis forense. Según los peritos, los sospechosos no alcanzaron a borrar el contenido, y en varias conversaciones reconocieron su participación en el crimen.

Fuentes judiciales detallaron que la orden de atacar la casa de Acassuso habría sido transmitida por Castillo a través de un grupo de mensajería que también integraba Sandoval.

Antecedentes y perfil del líder

“Castillito”, de 20 años, oriundo de La Cava, había sido detenido en noviembre de 2024 en la discoteca Karma de Don Torcuato, mientras pedía una botella de champagne. En esa oportunidad se lo acusó del asalto a la casa de “Baby” Etchecopar, cometido cuando el conductor y su esposa no estaban. Según los investigadores, el joven intentó sobornar a los policías con una suma en dólares al momento de su arresto.

Su hermano mayor, Elián David Castillo, había sido arrestado una semana antes. En un principio, la policía creyó que él era el jefe, pero luego descubrió que el verdadero líder era Hugo, quien ejercía control absoluto sobre “La Banda del Millón” desde la cárcel.

Los antecedentes de violencia

La brutalidad del crimen de Rodríguez Iturriaga no fue un hecho aislado. El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado de 86 años sufrió una entradera similar en Acassuso. Cuatro delincuentes lo golpearon durante horas, lo obligaron a sangrar en el piso y revolvieron su casa buscando u$s200.000 en efectivo.

También intentaron robarle su BMW, pero no lograron abrir el portón. La víctima permaneció internada por semanas con cinco costillas fracturadas.

Entre los implicados de aquel caso estaba el miembro más joven de la organización, apodado “Piraña”, que tenía solo doce años al momento del ataque.

Su detención desató un fuerte debate judicial en San Isidro sobre la participación de menores en crímenes violentos y la impunidad creciente de las bandas del conurbano.

La caída de siete nuevos integrantes muestra que “La Banda del Millón” sigue operando pese a los golpes judiciales. Para el fiscal Ferrari, el caso de Rodríguez Iturriaga evidencia cómo el crimen organizado juvenil combina violencia extrema, ostentación en redes sociales y logística desde las cárceles.

Las autoridades aseguran que los procedimientos continuarán en los próximos días y que el análisis de los teléfonos podría revelar nuevos vínculos entre los detenidos actuales y los integrantes históricos de una banda que sembró terror entre los jubilados de San Isidro y Acassuso.