Susto en La Plata: atraparon a una pitón cuando intentaba entrar a una casa

Un vecino descubrió una serpiente tipo pitón enroscada en las rejas de acceso en su casa, ubicada en La Plata . Ante la sorpresa y el nerviosismo, no dudó en llamar a los efectivos de seguridad , quienes lo ayudaron a sacar al animal del frente de la casa y trasladarlo a una dependencia de la Policía Ecológica.

Al llegar, no tuvieron respuesta del dueño, por lo que tuvieron que acudir a la ayuda de una vecina que les alcanzó una “bolsa de nailon” y un palo largo para poder maniobrar al reptil.

"Tocó timbre un efectivo policial y me pidió una bolsa de consorcio y una escoba para sacar una víbora que estaba enroscada en la reja de mi vecina", dijo la mujer que vive al lado. Y agregó: "bajaron la víbora de la reja, la embolsaron y me dijeron que la llevaron al ex zoológico de La Plata".

Atraparon a una pitón en La Plata

Por el momento, no se pudo constatar si se trata de una serpiente "doméstica", que se le escapó a alguien o creció en algún espacio libre en la zona.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.