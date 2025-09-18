¿Te cargaron una multa por error? Así podés reclamarla sin pagar de más en septiembre 2025







Desde el sitio web, podés revisar tus infracciones, detectar errores y presentar un descargo oficial para evitar sanciones injustas y problemas a futuro.

Los conductores pueden reclamar de manera presencial, online o por WhatsApp las infracciones erróneas.

Recibir una multa de tránsito genera frustración y preocupación, sobre todo cuando estás convencido de que no cometiste ninguna infracción. Tené en cuenta que los sistemas de control vial, ya sean electrónicos o manuales, no están exentos de errores.

Desde fotografías mal registradas, confusión en las patentes, notificaciones que nunca llegaron, o sanciones duplicadas, pueden derivar en cargos injustos. En septiembre de 2025, muchos conductores se enfrentan a este tipo de situaciones y es clave presentar un reclamo para no comprometer dinero que no te corresponde. Así, conocer las herramientas disponibles es clave para mantener tu historial limpio y sin inconvenientes que puedan afectar seguros o licencias en el futuro. ¡Descubrílo!

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

¿Cómo solicitar la revisión de una multa? Ingresá al sitio oficial de infracciones del Gobierno correspondiente con tu número de DNI o la patente del vehículo. Allí, el sistema mostrará todas las multas asociadas. Verificá los detalles de la infracción: revisá la fecha, el tipo de multa, el lugar y los datos del vehículo. Si hay alguna que no te corresponde o tiene inconsistencias, podés iniciar el reclamo. Elegí el canal para hacer el descargo. Desde agosto 2025, se suman dos opciones: por la plataforma online o a través de WhatsApp. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el medio habilitado es el número oficial11-5050-0147, activo de lunes a viernes entre las 8 y las 19.30 hs. También sigue disponible la opción presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), con turno previo. Durante el trámite de reclamo se te pedirá respaldar tu solicitud con pruebas y documentos personales. Luego de presentar tu descargo, el organismo evaluará su validez. Si se comprueba que fue una carga errónea, la infracción se dará de baja sin necesidad de pagar. En caso contrario, te informarán las vías para abonarla o algún plan de facilidades.

Documentación necesaria para reclamar una multa Para que el descargo tenga validez, necesitás reunir y presentar cierta información que permita verificar tu identidad, la titularidad del vehículo y los motivos del reclamo. Estos son los documentos básicos:

Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente.

vigente. Número de patente del vehículo.

Fotografía o copia de la multa recibida (si te llegó una notificación).

(si te llegó una notificación). Cédula verde o azul del auto (según corresponda).

del auto (según corresponda). Comprobantes o pruebas que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo.

que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo. En casos donde el vehículo haya sido vendido, robado o transferido, también es importante presentar el acta de denuncia o el formulario de transferencia para probar que no eras el responsable al momento de la sanción. Todos los valores de la multas en septiembre 2025 Montos de las multas en CABA Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.

Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114. Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

