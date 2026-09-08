¿Te contactaron de ANSES? Cómo saber si es una estafa y qué hacer

Un llamado, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico que aparenta provenir de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) puede ser el inicio de un intento de estafa. El organismo volvió a recordar que no se comunica con beneficiarios para pedir claves, información bancaria, ni datos personales confidenciales.

La advertencia alcanza a cualquier contacto que solicite información para supuestamente completar un trámite, destrabar un pago, actualizar datos o solucionar un problema con una prestación. Los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren gestores, ni intermediarios.

La principal señal para desconfiar es que la persona que se comunica pretenda obtener información, que permita acceder a una cuenta bancaria o a la Clave de la Seguridad Social. Frente a una situación de este tipo, ANSES recomienda cortar el contacto y utilizar únicamente sus canales oficiales.

No. ANSES nunca solicita por teléfono, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, ni mensajes de texto las claves de homebanking, tokens, contraseñas, números de tarjetas ni otros datos bancarios confidenciales. Tampoco indica a los beneficiarios que modifiquen sus claves siguiendo instrucciones durante una llamada.

La misma regla se aplica a la Clave de la Seguridad Social. Esta contraseña permite ingresar a Mi ANSES y completar trámites vinculados con jubilaciones, pensiones, asignaciones, expedientes y otros servicios. Si una persona que dice trabajar para el organismo pide esa clave por teléfono o mediante un mensaje, estamos ante una señal de fraude.

Una modalidad habitual es el vishing, una estafa telefónica en la que el delincuente se presenta como representante de un organismo o empresa y utiliza información personal de la víctima para generar confianza. Puede conocer el nombre, DNI, CUIL u otros datos y, a partir de ahí, intentar conseguir información que le permita avanzar con el fraude.

También hay que desconfiar de quienes piden entrar al homebanking, abrir la aplicación bancaria, operar desde un cajero automático o dar códigos recibidos por SMS. Si el contacto es inesperado, lo indicado es finalizar la comunicación y consultar directamente con la entidad correspondiente desde un canal oficial.

¿Cuáles son los números y canales de atención oficiales?

ANSES establece tres canales principales para hacer consultas y trámites de manera segura: la línea telefónica 130, Mi ANSES y la Atención Virtual. También es posible completar gestiones presencialmente en las oficinas del organismo. Y por teléfono, la línea 130 es gratuita.

Mi ANSES está disponible tanto desde la página web como mediante la aplicación oficial. El acceso a las gestiones que requieren identificación se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La Atención Virtual permite iniciar y resolver determinados trámites con asistencia de un operador.

ANSES

¿Dónde y cómo hacer una denuncia por estafa de forma anónima?

ANSES permite denunciar intentos de estafa de manera anónima. Una de las vías disponibles es ingresar a Mi ANSES, seleccionar “Denuncias y Reclamos” y, después, elegir “Hacer una denuncia”. También se puede denunciar por teléfono mediante el 130, personalmente en una oficina del organismo o por escrito en Paseo Colón 329, quinto piso, Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia ante ANSES no reemplaza la denuncia penal. Si hubo acceso a una cuenta, transferencia de dinero, robo de identidad u otra maniobra informática, también se puede asistir a una comisaría, fiscalía u organismo especializado. El Gobierno nacional indica que las víctimas de ciberdelitos pueden recurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la fiscalía correspondiente a su domicilio.

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¿Qué hacer si compartiste información personal o bancaria por error?

Si ya se entregaron datos bancarios, claves, tokens o códigos de seguridad, hay que actuar inmediatamente. El primer paso es comunicarse con el banco o proveedor financiero mediante un canal oficial y solicitar el bloqueo de los accesos o productos que puedan estar comprometidos. El Banco Central recomienda dejar asentado formalmente el reclamo y pedir medidas de protección, como el bloqueo del homebanking, aplicaciones, tarjetas o billeteras digitales.

También corresponde cambiar las contraseñas comprometidas desde la aplicación o sitio oficial de la entidad, nunca desde un enlace enviado por el supuesto estafador. Si esa misma contraseña se utilizaba en otros servicios, también debe modificarse. Si ya aparecen transferencias, compras, retiros o préstamos que la persona no reconoce, el reclamo debe realizarse primero ante la entidad financiera.

Es importante conservar el número de reclamo, porque si el banco no resuelve la situación, se puede recurrir al BCRA como segunda instancia para casos de fraude o estafa en productos y servicios financieros.

En todos los casos, ANSES recomienda no continuar la conversación con quien solicita información en su nombre. Ningún beneficio, jubilación, pensión o trámite requiere entregar claves bancarias o tokens por teléfono para ser cobrado o gestionado.