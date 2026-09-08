¿Quiénes quedan afuera del Seguro por Desempleo de ANSES en septiembre 2026?

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones y cumplen con los requisitos de aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en septiembre de 2026 la Prestación por Desempleo , una asistencia destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por determinadas circunstancias. El beneficio contempla un pago mensual y también permite conservar la cobertura de la obra social durante el período correspondiente.

Sin embargo, no todas las personas que perdieron su trabajo pueden acceder automáticamente al programa. Para obtener la prestación es necesario cumplir con determinados requisitos laborales y de aportes , además de presentar la documentación que acredite el fin de la relación laboral. Por eso, hay situaciones que pueden dejar al solicitante afuera o generar demoras en la aprobación.

Uno de los principales motivos por los que una persona puede quedar excluida de la Prestación por Desempleo es no cumplir con la cantidad mínima de aportes exigida, según el tipo de contratación. ANSES establece diferentes condiciones para trabajadores permanentes, eventuales o de temporada y empleados de la construcción, por lo que no todos los casos se evalúan de la misma manera.

También puede existir un problema si la forma en que terminó la relación laboral no se encuentra contemplada entre las situaciones habilitadas. El beneficio está dirigido principalmente a quienes fueron despedidos sin causa, finalizaron un contrato, quedaron desempleados por el cierre o quiebre de la empresa o pueden acreditar una renuncia por causa justificada .

Otro punto que puede impedir el avance del trámite es la falta de documentación que permita comprobar la desvinculación. El solicitante debe presentar elementos como el telegrama de despido, la carta documento o el contrato vencido , según corresponda. Además, la solicitud debe realizarse dentro del plazo establecido por ANSES: 60 días hábiles desde el despido o la finalización del vínculo laboral.

Mínimo de meses trabajados: ¿cuántos aportes necesitás para no quedar fuera?

Los requisitos de aportes dependen de la modalidad laboral. Para los trabajadores permanentes, ANSES exige acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al momento del cese de la actividad. No alcanza, por lo tanto, con haber tenido un empleo registrado en algún momento: los períodos deben encontrarse dentro de la ventana establecida.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones son diferentes. Deben demostrar más de 90 días trabajados durante los últimos 12 meses y registrar menos de 12 meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido. La cantidad de tiempo trabajado es determinante para establecer si corresponde o no el beneficio.

Los trabajadores de la construcción también cuentan con un régimen específico. Para acceder a la prestación deben acreditar al menos ocho meses de trabajo registrado durante los dos años anteriores a la finalización del vínculo laboral o de la obra. Quienes no alcancen los períodos mínimos exigidos pueden quedar fuera de la asistencia.

¿Puedo cobrar la Prestación por Desempleo si renuncié a mi trabajo?

La renuncia voluntaria, por sí sola, no habilita el acceso al Seguro por Desempleo. La prestación está pensada principalmente para personas que perdieron su puesto de trabajo de manera involuntaria. Por eso, quienes decidieron abandonar un empleo sin una causa contemplada por el régimen pueden quedar excluidos del beneficio.

Existe, sin embargo, una excepción para determinadas renuncias por causas justificadas. En estos casos, el trabajador debe poder acreditar las circunstancias que llevaron a la finalización de la relación laboral. La documentación presentada resulta fundamental para que ANSES pueda evaluar si la desvinculación encuadra dentro de las condiciones previstas.

Por eso, antes de iniciar el trámite es importante distinguir entre una renuncia común y una desvinculación que puede considerarse justificada. La causa del cese laboral y las pruebas disponibles pueden resultar determinantes para definir si corresponde la prestación. La presentación de documentación incompleta o insuficiente puede derivar en demoras o en el rechazo de la solicitud.

Documentación obligatoria para evitar demoras en la aprobación

Para solicitar la Prestación por Desempleo es necesario contar con el DNI original y con la documentación que permita demostrar cómo terminó la relación laboral. Según el caso, puede tratarse de un telegrama de despido, una carta documento, un contrato que llegó a su vencimiento u otro comprobante que permita acreditar la desvinculación.

El trámite puede comenzar de manera digital a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma, el trabajador puede iniciar la gestión mediante la opción correspondiente de Atención Virtual y presentar la documentación solicitada para que el organismo analice el pedido.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial. Para eso, es necesario solicitar un turno en ANSES y concurrir a una Unidad de Atención Integral (UDAI) con la documentación correspondiente. Cumplir con los plazos y presentar correctamente las pruebas de la desvinculación permite reducir las posibilidades de que el trámite quede demorado por falta de información.