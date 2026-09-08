ANSES: cómo funciona la jubilación para personas con VIH y hepatitis

Las personas con estas enfermedades pueden acceder a una jubilación especial si cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 27.675.

ANSES contempla una jubilación especial para personas con VIH y hepatitis B o C que cumplen los requisitos establecidos por la Ley 27.675.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) contempla una jubilación especial para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C , establecida por la Ley 27.675. Se trata de un régimen previsional destinado a quienes cumplen determinadas condiciones de edad, aportes y antigüedad desde el diagnóstico.

Para acceder a esta prestación es necesario acreditar 50 años de edad, 20 años de servicios con aportes computables y al menos 10 años de antigüedad en el diagnóstico . En el caso de la hepatitis B y/o C, además, debe acreditarse que la enfermedad generó un condicionamiento o impedimento en la vida, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.

La prestación está destinada a personas que tienen VIH y/o Hepatitis B y/o C y que cumplen con las condiciones previstas por la normativa. El régimen busca garantizar el acceso a una cobertura previsional y de salud para quienes forman parte de este grupo.

En el caso de las personas con Hepatitis B o C , no alcanza únicamente con acreditar el diagnóstico. La enfermedad debe haber generado un condicionamiento o impedimento en la vida , conforme a los criterios determinados por el Ministerio de Salud.

Para iniciar el trámite, ANSES también exige que los datos personales y familiares del solicitante estén actualizados en sus registros. Esta información puede verificarse a través de Mi ANSES , utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Requisitos principales: edad, aportes y años de diagnóstico

Uno de los requisitos centrales es haber cumplido 50 años al momento de solicitar la jubilación especial. A esto se suma la necesidad de acreditar una trayectoria laboral determinada que permita computar los servicios con aportes exigidos por el régimen.

El solicitante debe demostrar 20 años de servicios con aportes computables. Antes de comenzar la gestión, ANSES recomienda revisar la Historia Laboral para comprobar que los períodos registrados sean correctos.

También es necesario acreditar 10 años de antigüedad en el diagnóstico al momento de pedir la prestación. Si existen períodos laborales que no aparecen registrados, se puede reunir documentación que permita demostrar esos años, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social o declaraciones juradas.

Documentación necesaria para iniciar la solicitud en ANSES

Para comenzar la gestión se debe presentar el DNI y la documentación correspondiente a la situación previsional y sanitaria del solicitante. Además, la persona deberá prestar consentimiento para que el Ministerio de Salud de la Nación pueda proporcionar a ANSES la información relacionada con su diagnóstico y su fecha.

En los casos de Hepatitis B y/o C, se debe completar el Formulario PS 2.95, destinado a acreditar el condicionamiento o impedimento en la vida atribuido a las hepatitis virales. El formulario debe ser completado por un médico y posteriormente enviado digitalizado a la autoridad jurisdiccional designada por el Ministerio de Salud.

Una vez recibido el formulario, la autoridad correspondiente envía una constancia de recepción, que deberá presentarse ante ANSES para iniciar el trámite. Es importante que la autoridad jurisdiccional correspondiente al domicilio del solicitante se encuentre designada para poder avanzar con la gestión.

Paso a paso: cómo hacer el trámite por Atención Virtual o presencial

El trámite puede iniciarse mediante Atención Virtual de ANSES. Para hacerlo por internet, primero hay que reunir el DNI y el resto de la documentación vinculada con la solicitud y contar con una Clave de la Seguridad Social.

Luego se debe ingresar a Atención Virtual con la clave y seleccionar la opción correspondiente a “Jubilación especial para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)”. Desde allí se inicia la presentación y se adjuntan los documentos solicitados por el organismo.

También es importante verificar previamente la Historia Laboral en Mi ANSES para detectar posibles períodos sin registrar. Si faltan aportes, se recomienda reunir las pruebas correspondientes antes de avanzar con la solicitud, ya que esa documentación puede resultar necesaria para acreditar los años de servicios exigidos.