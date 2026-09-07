ANSES anunció dos buenas noticias para personas sin trabajo en septiembre 2026

La entidad confirmó nuevos montos y fechas para la Prestación por Desempleo. El pago depende del DNI y la situación laboral.

La Prestación por Desempleo tiene nuevos topes y un cronograma definido para los beneficiarios de ANSES durante septiembre.

Las personas que perdieron su empleo de manera involuntaria tienen en septiembre dos novedades vinculadas con la Prestación por Desempleo de ANSES . El organismo previsional confirmó el calendario de pagos del mes y los valores que corresponden según la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) .

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados bajo determinadas circunstancias y que cumplen con los requisitos de aportes. El monto se determina a partir de la remuneración anterior, mientras que la cantidad de cuotas depende del tiempo trabajado y de los aportes registrados.

Una de las principales novedades para quienes cobran la Prestación por Desempleo es la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil . Como el beneficio tiene un piso y un techo establecidos en relación con ese valor, las modificaciones del SMVM impactan en los montos que pueden recibir los titulares.

En septiembre de 2026 , la prestación tiene un monto mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600 , equivalentes al 50% y al 100% del salario mínimo tomado como referencia. El importe concreto depende de la remuneración que tenía cada trabajador antes de perder el empleo.

El siguiente incremento se reflejará en los pagos de octubre , ya que la Prestación por Desempleo se abona a mes vencido. Para ese período, con el SMVM de septiembre establecido en $383.800 , los límites pasarán a ser de $191.900 como mínimo y $383.800 como máximo . Además, el valor de cada cuota puede reducirse progresivamente a partir del quinto mes.

Cuándo cobran los desempleados este mes: el cronograma completo de ANSES

ANSES estableció las fechas de septiembre para los titulares de la Prestación por Desempleo del Plan 1. En este caso, el día de cobro se determina de acuerdo con el último número del DNI, por lo que cada beneficiario debe identificar el grupo que le corresponde.

El calendario comienza el martes 22 de septiembre, cuando cobrarán las personas cuyos documentos terminan en 0 y 1. Luego, el miércoles 23 será el turno de los DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 24, de los terminados en 4 y 5; y el viernes 25, de los que terminan en 6 y 7.

El cronograma finalizará el lunes 28 de septiembre, con los documentos terminados en 8 y 9. En cambio, quienes pertenecen al Plan 2 tendrán un esquema diferente: recibirán el pago correspondiente a agosto entre el 1 y el 9 de octubre.

Quiénes pueden solicitar el beneficio y cuántas cuotas corresponden

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores que estaban registrados y perdieron su puesto de manera involuntaria. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato, el cierre o quiebra del empleador y determinados casos de renuncia por una causa justificada.

Para los trabajadores permanentes, uno de los requisitos es acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se deben cumplir condiciones específicas vinculadas con el tiempo trabajado y los aportes acumulados.

La cantidad de cuotas también varía según la trayectoria laboral: quienes tienen entre 6 y 11 meses de aportes reciben 2 cuotas; de 12 a 23 meses, 4; de 24 a 35 meses, 8; y con 36 meses o más, hasta 12 cuotas. Las personas de 45 años o más pueden acceder además a seis meses adicionales de cobertura.

Para iniciar el trámite, el pedido debe realizarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o finalización del vínculo laboral. La gestión puede hacerse online mediante Mi ANSES o de manera presencial con turno, y es necesario contar con documentación que acredite cómo terminó la relación laboral y confirmar el CBU donde se depositará la prestación.