Cómo hacer con IA la foto de los años 80 que es viral en Instagram + Agregar ámbito en









Una nueva tendencia viral inunda las redes sociales con retratos retro ambientados en décadas pasadas. La guía paso a paso para transformar cualquier selfie en una postal ochentosa.

Las herramientas de inteligencia artificial permiten modificar imágenes actuales para adaptarlas a la estética de los años 80. Magnific

Las redes sociales se revolucionaron con una nueva tendencia que puso a la nostalgia en el centro de la escena. Un nuevo fenómeno viral inunda los feeds y las historias de Instagram con miles de usuarios utilizando la inteligencia artificial para transformar sus fotos actuales en retratos ambientados en la década de 1980.

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La propuesta ganó popularidad rápidamente gracias a la facilidad con la que se puede modificar una foto sin conocimientos previos de edición. Con ayuda de un pequeño prompt o instrucción específica, los chatbots procesan las imágenes para entregar su versión retro con peinados voluminosos, colores llamativos, luces de neón y prendas emblemáticas de aquellos años.

Solita se sumó a la nueva tendencia de Instagram con su foto ochentosa. Instagram Soledad Silveyra La nueva tendencia en Instagram: fotos de los 80 El atractivo de esta tendencia en redes sociales radica en su simpleza para reinterpretar la apariencia de las personas a través de patrones visuales de décadas pasadas. Las personalidades del espectáculo argentino e iconos de aquellas épocas no tardaron en sumarse y compartir en sus perfiles de Instagram sus propias fotos ochentosas.

Marcelo Tinelli fue uno de los famosos en recrearlo y optó por un retrato con un saco turquesa de hombreras anchas, remera estampada y el logo de MTV en el fondo. Por su parte, Soledad Silveyra incluyó rulos dorados, una clásica campera de jean y acompañó su historia con la canción "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper.

El famoso conductor también utilizó las redes para mostrar el resultado de su foto. Instagram Marcelo Tinelli Paso a paso: cómo pedirle a la IA la foto con filtro de los años 80 Elegir una fotografía clara, preferentemente un retrato o selfie con buena iluminación y fondo nítido para facilitar el trabajo del sistema de edición. Abrir la herramienta de inteligencia artificial elegida, como ChatGPT u otros generadores de imágenes integrados. Redactar la instrucción o texto explicativo indicando que se busca adaptar la fotografía a la estética de los años 80. Como, por ejemplo: “Genera una imagen de cómo me vería en los 80, no cambies mis facciones, solo vestuario y ambiente”. Sumar detalles específicos sobre el estilo deseado, entre los que se destacan prendas con hombreras, peinados con volumen, maquillaje vistoso y fondos con efectos de luz Procesar la imagen dentro de la plataforma para obtener la nueva versión generada por el algoritmo. Descargar el resultado final y compartir la imagen en Instagram o en la red social elegida.