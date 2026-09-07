La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante la segunda semana de septiembre con el cronograma correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales. Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Pagos de ANSES de la semana del 07 al 11 de septiembre: qué beneficiaros van a cobrar
El organismo continúa con los pagos de septiembre. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones tienen fechas según su DNI.
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Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre avanzará el calendario para distintos grupos de jubilados y pensionados, mientras que también habrá fechas asignadas para titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad. La fecha exacta depende de cada prestación y del último número del documento.
ANSES: fechas de cobro para jubilados y pensionados del 7 al 11 de septiembre
Durante esta semana, el organismo previsional tiene previsto avanzar con los pagos correspondientes a jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo, de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma determina qué día queda disponible el dinero para cada grupo.
Las fechas previstas para este período son:
- martes 8 de septiembre para los DNI terminados en 0
- miércoles 9 para los terminados en 1
- jueves 10 para los finalizados en 2
- viernes 11 para los que terminan en 3
De esta manera, quienes tengan documentos finalizados en 0 serán los primeros de este grupo en acceder al pago durante la semana, mientras que los beneficiarios con DNI terminado en 3 deberán aguardar hasta el último día hábil contemplado para este tramo del calendario.
ANSES: qué otras prestaciones continúan con pagos en septiembre
El cronograma de septiembre también contempla el pago de otras prestaciones administradas por ANSES. Entre ellas se encuentran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, cuyos desembolsos se organizan en grupos de dos terminaciones de DNI.
Para estas asignaciones, los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobran el jueves 10 de septiembre, mientras que quienes tienen documentos finalizados en 2 y 3 reciben el pago el viernes 11. El calendario continúa la semana siguiente con las terminaciones restantes.
Los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5 tienen asignado el lunes 14; los terminados en 6 y 7, el martes 15; y aquellos cuyos documentos finalizan en 8 y 9, el miércoles 16 de septiembre. Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cuentan con un período de pago que se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre para todas las terminaciones.
ANSES: cómo consultar la fecha de cobro y dónde recibir el pago
Los beneficiarios pueden verificar de manera individual la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. La consulta permite confirmar el día asignado según la prestación y la terminación del documento.
Para realizar el trámite online, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma también es posible acceder a información relacionada con las prestaciones vigentes y consultar los recibos de haberes.
Además de conocer el día previsto para el depósito, resulta conveniente revisar que los datos personales y la información vinculada con la prestación estén actualizados. De esta manera, el beneficiario puede detectar con anticipación cualquier inconveniente que pudiera afectar el acceso a su pago.