Pagos de ANSES de la semana del 07 al 11 de septiembre: qué beneficiaros van a cobrar

El organismo continúa con los pagos de septiembre. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones tienen fechas según su DNI.

ANSES avanza con el calendario de pagos de septiembre y define las fechas de cobro según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante la segunda semana de septiembre con el cronograma correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales . Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre avanzará el calendario para distintos grupos de jubilados y pensionados, mientras que también habrá fechas asignadas para titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad . La fecha exacta depende de cada prestación y del último número del documento.

Durante esta semana, el organismo previsional tiene previsto avanzar con los pagos correspondientes a jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo , de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma determina qué día queda disponible el dinero para cada grupo.

De esta manera, quienes tengan documentos finalizados en 0 serán los primeros de este grupo en acceder al pago durante la semana , mientras que los beneficiarios con DNI terminado en 3 deberán aguardar hasta el último día hábil contemplado para este tramo del calendario.

ANSES: qué otras prestaciones continúan con pagos en septiembre

El cronograma de septiembre también contempla el pago de otras prestaciones administradas por ANSES. Entre ellas se encuentran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, cuyos desembolsos se organizan en grupos de dos terminaciones de DNI.

Para estas asignaciones, los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobran el jueves 10 de septiembre, mientras que quienes tienen documentos finalizados en 2 y 3 reciben el pago el viernes 11. El calendario continúa la semana siguiente con las terminaciones restantes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5 tienen asignado el lunes 14; los terminados en 6 y 7, el martes 15; y aquellos cuyos documentos finalizan en 8 y 9, el miércoles 16 de septiembre. Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cuentan con un período de pago que se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre para todas las terminaciones.

ANSES: cómo consultar la fecha de cobro y dónde recibir el pago

Los beneficiarios pueden verificar de manera individual la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. La consulta permite confirmar el día asignado según la prestación y la terminación del documento.

Para realizar el trámite online, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma también es posible acceder a información relacionada con las prestaciones vigentes y consultar los recibos de haberes.

Además de conocer el día previsto para el depósito, resulta conveniente revisar que los datos personales y la información vinculada con la prestación estén actualizados. De esta manera, el beneficiario puede detectar con anticipación cualquier inconveniente que pudiera afectar el acceso a su pago.