Among Us, en caída libre: perdió más de la mitad de jugadores y espectadores

En la actualidad, Among Us registra apenas 50.000 jugadores de media en Steam, cuando en agosto y septiembre del año pasado había superado los 438.000. En Twitch pasó de de 770.000 espectadores promedio a 42.000.

Los creadores de contenido también se percataron que la espuma por el videojuego desarrollado por InnerSloth bajó. De más de 12 mil streamers que trasmitían sus partidas en público pasaron a apenas 2 mil en la actualidad.

InnerSloth trabaja a contrarreloj para lanzar The Airship, el nuevo mapa de Among Us. Además, prometieron introducir grandes novedades a lo largo de los próximos meses.

Los desarrolladores pidieron perdón por la demora, pero argumentaron que prefieren lanzar un buen producto a uno lleno de errores. Además, explicaron que el éxito del juego los obligó a reestructurar el trabajo, sumar nuevos socios y tomar y capacitar empleados.