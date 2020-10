PlayStation: estos son los videojuegos de PS4 que no se podrán jugar en la PS5

Los juegos que no tendrán retrocompatibilidad son: “DWVR”, “Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One”, “TT Isle of Man – Ride on the Edge 2”, “Just Deal With It!”, “Shadow Complex Remastered”, “Robinson: The Journey”, “We Sing”, “Hitman Go: Definitive Edition”, “Shadwen” y “Joe’s Diner”.

La PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad con el 99% de los juegos de la PS4. Sin embargo, no correrá ningún título de las anteriores generaciones (PS1, PS2 y PS3).

Esta estrategia es muy diferente a la de Microsoft. El mayor rival de la nueva consola de Sony, la Xbox Series X, será compatible con todas las generaciones anteriores.

¿Le jugará en contra esta decisión?