YouTube Music permitirá esconder la música a la cual diste me gusta

Se trata de una gran noticia por dos variables. La primera es que no influirá en el descubrimiento de nueva música dentro de la plataforma. La segunda es que no reproducirá contenido que a veces está catalogado como música dentro del servicio de video pero que no son específicamente canciones.

Por otro lado, se trata de una buena opción teniendo en cuenta que muchas veces hay música que era de nuestro gusto hace muchos años y que hoy no escucharíamos.

Para ocultar los me gusta en los dispositivos que utilizan Android como sistema operativo, lo primero que hay que hacer es ir al menú de “Configuración”. Luego hay que buscar la opción “Mostrar música que te gusta en YouTube” y desactivarla.

Por su parte, los usuarios de iPhone tienen que ir a “Reproducción y restricciones” dentro de “Configuración”. Luego, deben desmarcar la opción “Mostrar música que te gusta en YouTube”.