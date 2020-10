Por pandemia advierten que habrá menos locales abiertos en la Costa

“Es muy difícil que los comerciantes que todavía no firmaron contrato logren poner a tono el local antes de diciembre. Para esta época ya se está trabajando sobre la adecuación de los negocios y la capacitación del personal. Algo que este año empezará más tarde”. Explicó Nogueira. En ese sentido Ricardo Fernández, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que cuenta con inmobiliarias en Mar de Ajó aseguró que en el Partido de la Costa la mayoría de los locales son los clásicos que están año tras año. “Es probable que no haya nuevos negocios, el que no alquiló hasta ahora por temor, ahora es muy poco probable que lo haga”, indicó el especialista.