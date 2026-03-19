Javier Milei en Tucumán: le pegó a la oposición y dijo que "trabaja intensamente" para que no vuelvan al Gobierno

El Presidente participa del FENOA 2026, que reune a funcionarios, empresarios y economistas bajo el lema "La hora de las provincias".

El presidente Javier Milei encabeza este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán , en la previa de su viaje a Hungría . El mandatario cuestionó a la oposición y aseguró que trabaja "intensamente" para que el gobierno del Frente de Todos (2019-2023) haya sido "el último de la historia".

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Al igual que el miércoles en el Palacio Libertad, el libertario dedicó gran parte de su exposición a hablar sobre Adam Smith, a quien utilizó para hablar de su plan económico y su forma de gestión.

En un momento de su discurso, se refirió a la opisición, a quienes definió como "salvajes" y aseguró: "Cuando se fueron nos dejaron 15% de déficit fiscal en términos de PBI, algo que financiaban emitiendo dinero". " En el año 2023, las bestias a lo largo del último período, que esperemos haya sido el último y es algo para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria", expresó.

En tal sentido, agregó: "Por eso la inflación viajaba al 1% diario. Es increíble que esos caraduras vengan y se quejen si tenemos 1 mensual, que es 13 anual".

Por otro lado, celebró el último dato de inflación mayorista (1%), ya que es la que "anticipa". "Eso quiere decir que si seguimos y se termina de corregir la correción de precios relativos, fruto de las bestialidades que hizo el Gobierno anterior, saben que inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina".

En otro pasaje de su exposición, Milei elogió al ministro de Economía Luis Caputo por haber puesto "las cuentas en orden en un mes cuando decían que era imposible" y afirmó: "El desastre del Banco Central lo arreglamos en seis meses".

Y volvió a insistir: "Es esperable que en agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste". Sin embargo, aclaró: "Obviamente la economía es una ciencia social, no es física, pueden pasar cosas en el mundo. Pero tarde o temprano la inflación se va a terminar".

Al finalizar su discurso, el Presidente fue homenajeado por el Instituto Republicano Internacional con una moneda de reconocimiento por "su compromiso con la defensa de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía libre".

En su llegada al Aeropuerto Benjamín Matienzola, el mandatario fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo. Una vez en el recinto, Milei y su hermana Karina fueron recibidos por el titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán.

Milei jaldo acevedo tucuman Javier Milei fue recibido en Tucumán por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo.

El evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en el Hotel Hilton Garden Inn, tuvo como eje central el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Bajo el lema "La hora de las provincias", el foro también apuntaba a analizar herramientas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

El panel de disertantes también estuvo integrado por la senadora Patricia Bullrich; el exministro del Interior Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, junto a economistas y empresarios.

milei catalan tucuman Milei fue recibido al llegar al FENOA por Lisandro Catalán.

Una vez finalizado el evento, Milei partirá rápidamente hacia Hungría, donde tendrá reuniones con el primer ministro Viktor Orbán, dará un discurso en la CPAC y recibirá una distinción académica.

La agenda de Javier Milei en Hungría: reuniones con Viktor Orbán, discurso en la CPAC y distinción académica

El presidente Javier Milei iniciará este jueves por la noche un nuevo viaje internacional rumbo a Budapest, Hungría, donde desarrollará una agenda concentrada en menos de 24 horas. La visita combina actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

El arribo del mandatario argentino está previsto para el viernes por la tarde (hora local), tras partir desde Buenos Aires. La estadía será breve: la comitiva oficial permanecerá apenas un día en la capital húngara antes de emprender el regreso.

La actividad central tendrá lugar el sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La presencia de Milei se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.

La agenda también incluye una actividad académica: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.

Finalizadas las actividades, Milei partirá esa misma noche de regreso a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.