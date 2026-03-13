Temporal en Tucumán: comienzan las tareas de limpieza mientras el agua sigue bajando

Organismos nacionales y provinciales trabajan en zonas afectadas. En paralelo, se llevan a cabo operativos de seguimiento en diversos barrios. Ya no se registran incrementos del nivel del agua.

La Dirección del Agua provincial advirtió estado de alerta en algunas zonas pero que ya no se registran incrementos.

Tucumán fue azotada por un temporal en las últimas horas que provocó inundaciones, evacuaciones y cortes de rutas . Ahora, equipos técnicos comenzaron con las tareas de limpieza mientras el agua sigue bajando.

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El descenso del nivel permitió avanzar con trabajos de recuperación urbana y asistencia a los vecinos, tras una baja del agua de "más de un metro y eso permite iniciar tareas de limpieza en las calles más afectadas”, explicó el representante de la Dirección Provincial del Agua (DPA) Marcelo Cancellieri a Contexto Tucumán .

En paralelo, el organismo mantiene un seguimiento permanente del río Salí en la zona del barrio Las Piedritas , en la barranca de la capital tucumana. El monitoreo también abarca al barrio 40 Viviendas, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí.

La DPA también informó que el embalse Celestino Gelsi, El Cadillal , permanece en estado de alerta, aunque sin riesgo. La erogación se sostiene en 232 metros cúbicos por segundo desde hace varios días y no registra incrementos.

Desde el organismo detallan que el aporte actual es de 216 metros cúbicos por segundo . En ese marco, señalan: “El Cadillal tiene capacidad para recibir más agua y no está erogando mayor cantidad hacia el río Salí”, añadió el titular de la DPA.

En el sur de la provincia, el dique Escaba tampoco registra grandes aportes desde Catamarca. Por esa razón, la erogación se mantiene en niveles similares a los días anteriores y no presenta variaciones significativas. Por otro lado, las tareas se enfocan en el monitoreo hídrico, la limpieza de calles y la recuperación de áreas afectadas.



Las imágenes del temporal en Tucumán

tucuman lluvias 3 La AFE, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, compartió imágenes de los operativos de asistencia. @AFE_Arg

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, compartió imágenes de los operativos de asistencia que lleva a cabo junto a otros organismos nacionales. En su cuenta oficial de X, detalló que:

Gendarmería Nacional realiza patrullajes preventivos, tareas de seguridad vial y presencia territorial en las zonas afectadas;

realiza en las zonas afectadas; El Ministerio de Capital Humano puso a disposición insumos entregados por la Aduana equivalentes a cinco camiones, para la asistencia de las familias;

También trabajan en las zonas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial, Defensa Civil, Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Provincial.

tucuman lluvias 2 También trabajan en las zonas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial, Defensa Civil y Policía de Tucumán, entre otros. @AFE_Arg

Temporal en Tucumán: inundaciones, corte de rutas y evacuados por las tormentas

El sur de Tucumán atraviesa una situación de emergencia debido a un intenso temporal. El desborde de ríos paralizaron la zona, provocando inundaciones masivas, anegamientos y el aislamiento de diversas localidades.

Hasta el momento, todo el territorio permanece bajo alerta amarilla, lo que sugiere posibles inconvenientes en las tareas habituales. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional afirmó que durante este miércoles la situación se agrave a alerta naranja, un nivel que advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños materiales y riesgos para la integridad de las personas.