La zona del Congreso de la Nación amanecerá este miércoles con un fuerte operativo de seguridad y múltiples restricciones de tránsito, en el marco de la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.
Congreso: cortes de calles y fuerte operativo de seguridad por la presentación del primer informe de gestión de Manuel Adorni
La jornada tendrá un impacto directo en la circulación vehicular y peatonal. El despliegue se dará en el marco de la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Palacio Legislativo, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
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La jornada, que se anticipa como una de las más tensas del año en el plano político, tendrá impacto directo en la circulación vehicular y peatonal, con cortes, vallados y accesos limitados en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Cortes en la zona del Congreso y los accesos habilitados
Según se informó, habrá vallados y accesos restringidos en puntos clave del perímetro:
- Av. Entre Ríos y Alsina
- Av. Rivadavia y Av. Callao
- Av. Rivadavia y Ayacucho
- Combate de los Pozos y Alsina
Estas intersecciones estarán afectadas por el operativo, lo que podría generar demoras importantes durante gran parte del día. En paralelo, se definieron ingresos específicos para el personal:
- Riobamba y Bartolomé Mitre: acceso y salida peatonal y cocheras
- Sarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonal
Se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternativas, especialmente durante el desarrollo de la sesión.
Un operativo atravesado por la tensión política
El despliegue de seguridad se da en el marco del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su exposición, Adorni deberá responder más de 4.800 preguntas de la oposición, que buscará poner el foco en las denuncias judiciales en su contra.
Se espera también la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, un hecho poco habitual que refuerza el respaldo político al funcionario y eleva la expectativa en torno a la jornada.
Con este escenario, lo que formalmente es un informe de gestión se convierte también en un día de alto impacto en la movilidad en el centro porteño, con cortes que afectarán una de las zonas más transitadas de la ciudad durante varias horas.
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