Temporal en Tucumán: inundaciones, corte de rutas y evacuados por las tormentas

El fenómeno meteorológico provocó inundaciones masivas, anegamientos y el aislamiento de diversas localidades. Las autoridades advierten que el mal clima todavía podría continuar.

El sur de Tucumán atraviesa una situación de emergencia debido a un intenso temporal . El desborde de ríos paralizaron la zona, provocando inundaciones masivas, anegamientos y el aislamiento de diversas localidade s.

Hasta el momento, todo el territorio permanece bajo alerta amarilla , lo que sugiere posibles inconvenientes en las tareas habituales. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional afirmó que durante este miércoles la situación se agrave a alerta naranja , un nivel que advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños materiales y riesgos para la integridad de las personas .

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó que se registró la caída de hasta 170 milímetros de precipitación acumulada . En este marco, la gobernación activó operativos de asistencia junto con municipios y comunas para las familias damnificadas, tanto en sus hogares como en rutas o caminos.

“ El estado de situación es complicado , ya que hay lugares en los que tuvimos inundaciones. Mucha gente perdió cosas, sobre todo los bienes personales, pero también enviamos inmediatamente la asistencia del gobierno de la provincia, organizaciones intermedias y muchos tucumanos que solidariamente están colaborando“, expresó Jaldo.

Las intensas precipitaciones afectaron severamente al sur tucumano, especialmente en Leales, Graneros, La Cocha, Simoca y Juan Bautista Alberdi . La situación vial es crítica: la ruta 334 (tramo La Cocha - Taco Ralo) permanece intransitable por el agua, mientras que la ruta 38 presenta serias complicaciones .

Entre los hechos más alarmantes, la policía localizó una camioneta sumergida en Huasa Pampa Sud, y circulan videos de vecinos rescatando animales de las corrientes. Hoy, diversas localidades sufren el corte de servicios básicos y la suspensión del transporte público en la zona sur de la capital.

Como medida de emergencia, Osvaldo Jaldo informó que se desplegó un operativo de asistencia inmediata para las familias que perdieron sus bienes personales.

El Ministerio de Educación de Tucumán ordenó la suspensión de las clases en toda la provincia durante el resto de la semana. Esta decisión busca resguardar la seguridad de la comunidad educativa y permitir que las escuelas públicas funcionen como centros de evacuación y puntos de asistencia para los damnificados.