Tensión en el Subte por un pasajero sin boleto: ''No tengo para pagar''

Una de las formaciones del Subte de la Ciudad de Buenos Aires permaneció detenida debido al personal de seguridad, que pretendía que un pasajero que no había pagado el pasaje se baje del vagón.

En las imágenes captadas por uno de los pasajeros, el hombre que no había abonado el pasaje le exclamó al de seguridad: ''Llamá a la policía para llevarme preso porque no pagué el boleto. No tengo para pagar''.