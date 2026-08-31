Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil: fiesta, disfraces y un particular homenaje a Pedro Rosemblat

Lali viajó a Río de Janeiro con Mery del Cerro y Cande Vetrano y disfrutó de fiestas, playa y una celebración con detalles vinculados a su futuro casamiento.

Lali Espósito disfrutó de su despedida de soltera junto a un grupo de amigas en Río de Janeiro.

Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas, en una escapada que tuvo fiestas, playa, disfraces y un particular homenaje a Pedro Rosemblat. La cantante compartió varios momentos del viaje, mientras sus amigas publicaron imágenes de la celebración en Brasil.

Aunque Lali no confirmó públicamente que se tratara de su despedida de soltera , las fotografías y videos que circularon en redes sociales mostraron una celebración con todos los elementos de una previa de casamiento. Entre las acompañantes estuvieron Mery del Cerro y Candela Vetrano, dos de las amigas más cercanas de la artista.

El grupo aprovechó los días en Río de Janeiro para disfrutar de la playa, compartir comidas y salir de fiesta . Las postales que publicaron permitieron conocer algunos detalles de la escapada, que tuvo como protagonista a la cantante en la previa de su boda.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la fiesta temática que compartieron Lali y sus amigas . Para la ocasión, todas se disfrazaron de conejitas y sumaron accesorios relacionados con la temática de novia.

Entre risas, baile y fotografías, el grupo disfrutó de una noche especial en la que Lali se mostró relajada y distendida junto a su círculo íntimo. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores, que identificaron la celebración como una despedida de soltera.

La celebración incluyó una fiesta temática con disfraces y accesorios vinculados con la boda.

La fiesta continuó en un boliche de Río de Janeiro, donde la cantante fue reconocida por varios de los presentes. Lali posó para fotografías con algunos de sus fanáticos y compartió la pista de baile con sus amigas.

El particular guiño a Pedro Rosemblat

La celebración tuvo además un detalle dedicado al futuro marido de la cantante. Varias de las amigas de Lali lucieron caretas con el rostro de Pedro Rosemblat mientras posaban para las fotografías de la noche.

El conductor y la artista anunciaron su casamiento a comienzos de este año, por lo que la presencia de las caretas sumó un toque de humor a la despedida y reforzó el vínculo entre la celebración y la próxima boda.

Las amigas de Lali utilizaron caretas de Pedro Rosemblat durante uno de los festejos.

Por el momento, no se conocen públicamente la fecha ni el lugar exacto del casamiento. Sin embargo, el viaje a Brasil se produjo en medio de la expectativa de los fanáticos por uno de los acontecimientos más importantes en la vida personal de la cantante.

El mensaje que Lali dejó después del viaje

Después de que Mery del Cerro compartiera varias fotografías de la escapada, Lali reaccionó públicamente al posteo de su amiga. La cantante dejó un breve comentario que reflejó el cariño que siente por quienes la acompañaron durante esos días.

“Las amo mal”, escribió Lali junto a un emoji de corazón. El mensaje recibió rápidamente respuestas de sus seguidores, que celebraron la despedida y la próxima boda de la artista.

“Te amo enana faquera, ¡te casás Mariana!”, escribió una seguidora. “Se acerca tu casamiento, no caigo todavía”, comentó otra persona, mientras que también apareció el mensaje: “Qué despedida que tuviste, Lali”.

Una escapada antes del casamiento

La despedida permitió a Lali compartir unos días de festejo y complicidad junto a sus amigas más íntimas. Mery del Cerro fue una de las encargadas de mostrar parte de lo ocurrido en Brasil a través de sus redes sociales, con fotografías de las comidas, la playa y las celebraciones.

Mery del Cerro y Candela Vetrano acompañaron a la cantante durante la escapada a Brasil.

La cantante, por su parte, se mostró disfrutando de la escapada y del tiempo compartido con su grupo cercano. Río de Janeiro fue el escenario elegido para una celebración marcada por el humor y la amistad, a pocas semanas o meses del casamiento con Rosemblat.

Aunque todavía no fueron difundidos detalles sobre la boda, la despedida de soltera dejó varias postales de la celebración y permitió conocer cómo Lali decidió vivir la previa de uno de los momentos más esperados por sus seguidores.