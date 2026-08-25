Muerte de Izan Aguirre en Santa Fe: su mamá fue imputada y seguirá presa

La decisión quedó determinada tras una audiencia. A la mujer se le atribuyó la autoría de “homicidio agravado por el vínculo”.

A la mujer se le atribuyó la autoría de “homicidio agravado por el vínculo”.

La Justicia de Santa Fe imputó a la mamá de Izan Aguirre , el niño de 6 años encontrado muerto en su domicilio. La mujer de 22 años fue acusada de matar a su hijo, quien yacía en sus brazos al momento de llegar la policía, y seguirá detenida.

La audiencia de imputación se llevó a cabo este lunes por la tarde y a la joven se le atribuyó la autoría del “ homicidio agravado por el vínculo” , tras la decisión del juez José Luis García Troiano indicó TN. A su vez, las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso pidieron una medida de restricción de la libertad ambulatoria.

Otras fuentes de la investigación indicaron a TN que Troiano solicitó determinar, con apoyo de una junta médica, si la imputada está en condiciones de comprender su situación y la criminalidad de su conducta .

El juez solicitó determinar, con apoyo de una junta médica, si la imputada está en condiciones de comprender su situación.

El tribunal rechazó el planteo, tras sostener que "la legislación nacional establece que los tratamientos de salud mental son ambulatorios", algo que en este caso no es posible.

Conmoción por la muerte de Izan: la autopsia reveló un dato clave y su madre permanece detenida

La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de seis años que fue encontrado sin vida en Santa Fe, avanzó con nuevos elementos que reforzaron la hipótesis de que se trató de un ataque intencional. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que el menor murió por asfixia.

A partir de las medidas ordenadas por la fiscal Daniela Montegrosso, la Justicia buscó reconstruir qué ocurrió durante los últimos minutos de vida del chico y establecer las responsabilidades en el hecho. Mientras continuaron las pericias, la madre de Izan permaneció detenida preventivamente.

Uno de los principales elementos que surgieron durante la autopsia fue el hallazgo de pelos sujetos en una de las manos del niño. Los investigadores intentaron establecer si esa evidencia estuvo relacionada con un posible forcejeo o un intento de defensa antes de su muerte.