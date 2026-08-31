Inundaciones en Nepal: ya hay más de 900 muertos y cientos de familias quedaron sin vivienda

Las autoridades informaron que 919 personas fallecieron por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes mientras persisten las lluvias y el riesgo de nuevas crecidas.

Inundaciones en Nepal: ya hay casi 800 muertos y cientos de familias quedaron sin vivienda.

La tragedia provocada por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal ya dejó al menos 919 muertos y 4793 desaparecidos , según informaron las autoridades, mientras continúan las tareas de rescate en distintas zonas afectadas. Las condiciones son extremadamente difíciles debido a las intensas lluvias, los corrimientos de tierra y la posibilidad de nuevas crecidas de los ríos.

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Los equipos de emergencia, con el apoyo de helicópteros militares , trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes. La magnitud del desastre dejó a cientos de familias sin vivienda y provocó graves daños en rutas, puentes y edificios. Además, varias grandes centrales hidroeléctricas resultaron afectadas , lo que aumenta el impacto de las inundaciones sobre la infraestructura del país.

Según especialistas, uno de los principales factores detrás de la catástrofe fue un colosal deslizamiento de hielo y rocas ocurrido en la zona del Himalaya. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la señal sísmica registrada en la frontera entre Nepal y China no correspondió a un terremoto convencional, sino al impacto del desprendimiento sobre el río Lhende Khola .

La magnitud del derrumbe fue tal que generó una vibración equivalente a un sismo de 5,2 grados , mientras toneladas de hielo, rocas y sedimentos se desplazaron hacia el cauce del río y desencadenaron una devastadora crecida que afectó a las comunidades cercanas.

El episodio volvió a poner el foco sobre la creciente vulnerabilidad de la región del Himalaya. Allí se concentran más de 63.000 glaciares y el mayor volumen de nieve y hielo del planeta fuera de las regiones polares. Estos reservorios abastecen a al menos diez grandes sistemas fluviales y son fundamentales para la seguridad hídrica y alimentaria de miles de millones de personas en Asia.

Las autoridades informaron que al menos 788 personas fallecieron por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

A su vez, el calentamiento global y la inestabilidad de las laderas incrementan el riesgo de desprendimientos, desbordes y colapsos que pueden provocar inundaciones repentinas y de enorme poder destructivo.

Nepal: rescataron con vida a una niña de 6 años tras 60 horas atrapada entre los escombros

En medio de la tragedia, una niña de seis años fue rescatada con vida el sábado en la localidad de Timure, al norte de Nepal, después de permanecer cerca de 60 horas atrapada bajo los escombros.

La menor había quedado sepultada desde el miércoles, cuando una violenta riada en la cuenca del Bhote Koshi destruyó viviendas e infraestructura en esta región cercana a la frontera con China.

El operativo estuvo a cargo de miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada, quienes debieron avanzar con extrema precaución entre piedras, madera, barro y chapas metálicas arrastradas y compactadas por la fuerza del agua. Después de varias horas de trabajo, los rescatistas lograron encontrar un pequeño espacio entre los restos y acceder hasta donde se encontraba la menor.

Las primeras imágenes difundidas por las autoridades mostraron a la niña siendo retirada del lugar aparentemente inconsciente. Los equipos médicos consiguieron estabilizarla y trasladarla a un puesto de seguridad cercano a Timure.

Horas después, nuevas imágenes mostraron una evolución favorable: la pequeña estaba consciente, abrigada y alimentándose, luego de haber sobrevivido durante casi dos días y medio bajo los escombros.