Tienda BNA: regalos de navidad en cuotas sin interés

Los mejores regalos en cuotas para esta Navidad:

Tablet Exo Wave I101t de 10.1”:

Si querés regalar tecnología, este puede ser el producto que estás buscando. Se trata de una tablet Exo que cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas que se puede conseguir en Tienda BNA por con un 10% de descuento y en hasta 12 cuotas sin interés. Cuenta con sistema operativo Android 11 GMS, memoria 4 GB y almacenamiento 64GB. Además tiene una cámara frontal de 2 MP y una trasera de 5MP con flash.

Notebook Exo T37e, Pantalla Hd 14":

En línea con los regalos tecnológicos otro de los productos que deberías tener en cuenta esta notebook Exo. La podés conseguir en hasta 12 cuotas sin interés y con un descuento del 11%. Cuenta con sistema operativo Windows 11 Home y Antivuris WIndows Defender instalado con licencia definitiva (No office). En cuanto a sus características técnicas, tiene un procesador Intel Celeron N4020 con frecuencia de arranque de 1.10Ghz (Up to 2.80 GHz), memoria de 4 GB, almacenamiento SSD 64GB y 1TB HDD. La pantalla es HD de 14,1” y de 1366x768 de resolución. Tiene cámara Frontal HD y batería 5.000mAh. Dimensiones: 327 x 216 x 22.2 mm. Peso: 1350 gramos. Incluye cargador.

Juego De Sábanas Queen Size Arredo:

Se consigue con 20% de descuento y en hasta 3 cuotas sin interés. Se trata de un juego de sábanas compuesto por mezcla de algodón y poliéster. Es Queen Size y de 144 hilos. Sirve para un colchón de hasta 1.50 m de ancho x 1.90 m de largo x 0.25 m de alto. Incluye 4 piezas.