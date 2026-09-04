Todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la segunda semana de septiembre 2026 + Agregar ámbito en









Varios sectores bonaerenses podrán disfrutar de algunos días de descanso durante este mes, especialmente durante la segunda semana.

El noveno mes del año trae algunas sorpresas para los bonaerenses. Freepik

El calendario de feriados de septiembre no es el mejor para los argentinos a nivel nacional, ya que no trae novedades que abarquen a todo el país. Para fortuna de algunos, el panorama cambia a la hora de mirar las fechas locales, con varios puntos que sí podrán disfrutar de un descanso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Varios municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán un asueto durante la segunda semana del mes, lo que les permitirá aprovechar una jornada libre de responsabilidades. No todos comparten los mismos motivos: mientras algunos responden a fechas históricas, otros están vinculados con celebraciones patronales.

Tres municipios bonaerenses tendrán jornadas de asueto durante la segunda semana de septiembre. Freepik Los feriados de la segunda semana de septiembre 2026 Estas jornadas no impactarán a nivel nacional y solo tendrán alcance local, más precisamente en algunos sectores de Buenos Aires. Esto se debe a que los partidos de San Pedro, San Fernando y Lomas de Zamora conmemoran distintas celebraciones.

El martes 8 de septiembre, San Pedro tendrá un día no laborable por la celebración patronal de Nuestra Señora del Socorro, que conmemora el nacimiento de la Virgen María. Al día siguiente, el 9, San Fernando hará honor a Nuestra Señora de Aránzazu, otra advocación de la Santísima Virgen.

El jueves 10 de septiembre, Lomas de Zamora no tendrá una jornada con tintes religiosos. En su caso, será por la fundación de la ciudad y el partido. Inicialmente conocido como Pueblo de la Paz, nació oficialmente en esa fecha de 1861 mediante la sanción de la ley Nº 336.

Podrán disfrutar de estos feriados quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a las jornadas. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional