Cuándo es el Día del Maestro en Argentina este 2026 y a quiénes alcanza el asueto

Los profesionales de la educación contarán con una jornada ideal para descansar, aunque no será para todos los niveles.

Los docentes ya tienen una fecha ideal para descansar y recargar energías.

Septiembre no tendrá ningún feriado nacional para la mayoría de los argentinos, pero el calendario escolar sí traerá algunas jornadas distintas de las habituales. Una de ellas llegará durante la primera quincena y, como este año cae viernes, dejará un fin de semana de tres días para parte de la comunidad educativa .

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Se trata del Día del Maestro , una fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento y todos los años modifica la actividad en muchas escuelas del país. Unos días más tarde también llegará el Día del Estudiante, con otro descanso vinculado al ámbito educativo.

El Día del Maestro se celebra el viernes 11 de septiembre de 2026 en Argentina. La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento , ocurrido ese mismo día de 1888 en Asunción, Paraguay.

Esta jornada será ideal para los maestros y los alumnos, ya que podrán tener un fin de semana largo.

La jornada reconoce la tarea de los docentes y está ligada a la figura del expresidente por su papel en la educación argentina. Durante su trayectoria impulsó la creación de escuelas y distintas medidas para ampliar el acceso a la enseñanza.

Como este año cae viernes, quienes estén alcanzados por el asueto podrán unir esa jornada con el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, logrando así un fin de semana largo.

¿Hay clases el 11 de septiembre? Niveles educativos alcanzados

El Día del Maestro funciona como un asueto escolar, aunque el alcance concreto depende del calendario educativo de cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el viernes 11 de septiembre no habrá clases en los establecimientos estatales y privados comprendidos por el sistema provincial, en todos sus niveles y modalidades.

Esto significa que no conviene tomar la fecha como una suspensión automática para cualquier institución educativa del país. A nivel nacional, aparece tradicionalmente ligado al descanso en las escuelas primarias, mientras las secundarias tienen otra fecha importante pocos días después, con el Día del Estudiante.

En universidades y otros establecimientos de educación superior, la actividad también puede depender de sus propios calendarios. Por eso, cada institución suele comunicar con anticipación si habrá clases o no durante esa jornada.

Por qué no se considera un feriado nacional

El 11 de septiembre no aparece dentro del calendario oficial de feriados nacionales de 2026. Por eso, el Día del Maestro no implica un día libre general para quienes trabajan fuera del ámbito educativo.

Comercios, bancos, oficinas, industrias y el resto de las actividades continúan normalmente, salvo que exista alguna disposición particular. El descanso está relacionado con el calendario escolar y no con el régimen nacional de feriados.

Tampoco se trata de un feriado puente creado para alargar el fin de semana. Simplemente, en 2026 la fecha cae viernes y eso permitirá que quienes no tengan actividad escolar puedan disfrutar de tres días seguidos de descanso.

Los niveles más avanzados deberán esperar al Día del Estudiante para gozar de un merecido descanso. Freepik

Cuándo es el Día del Estudiante y qué otros francos quedan en septiembre

La siguiente fecha importante del calendario educativo será el lunes 21 de septiembre, cuando se celebre el Día del Estudiante junto con la llegada de la primavera.

Ese día suele modificar principalmente la actividad en el nivel secundario y en otras instituciones contempladas por los calendarios de cada jurisdicción. En las universidades, nuevamente, puede variar según lo que determine cada casa de estudios.

Fuera de estas fechas escolares, septiembre no tendrá feriados nacionales en 2026. El próximo descanso general llegará el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.